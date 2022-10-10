https://sputnikarabic.ae/20221010/خلل-جديد-في-هواتف-آيفون-14-تتصل-بالطوارئ-عند-الذهاب-إلى-الملاهي-1068859863.html

خلل جديد في هواتف "آيفون 14"... تتصل بالطوارئ عند الذهاب إلى الملاهي

خلل جديد في هواتف "آيفون 14"... تتصل بالطوارئ عند الذهاب إلى الملاهي

رصدت تقارير آثارا جانبية غير متوقعة في إحدى الميزات الموجودة في هواتف "آيفون 14" الجديدة، وهي أنها تتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ المحلية "911" عند زيارة مدينة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:55+0000

2022-10-10T16:55+0000

2022-10-10T16:55+0000

شركة آبل

منوعات

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ومن المفترض أن تكون الميزة مخصصة لتنبيه السلطات وقوات إنفاذ القانون الأمريكية في حالة واحدة فقط، وهي "التعرض لحادث سيارة"، إلا أنها تتصل بالطوارئ "911" عند ركوب لعبة "الأفعوانية" الموجودة في مدينة الملاهي، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وذكرت الصحيفة أن قوات تطبيق القانون الأمريكية سارعت بالذهاب إلى المتنزهات الترفيهية في مناسبات عديدة، بعد أن تلقت إخطار كاذب من هواتف "آيفون 14" بشأن وقوع حوادث سير.وطرحت شركة "آبل" الأمريكية الميزة الجديدة "Crash Detection" مع هواتفها الجديدة "آيفون 14" وساعة "ووتش سيريس 8" في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد أن زوّدت الأجهزة بمستشعر جيروسكوبي ومقياس تسارع عالي الجاذبية، تم تدريبه على التأثير الذي تتعرض له حوادث السيارات المحاكية.وفي حال إن اكتشفت أجهزة الاستشعار الموجود في الأجهزة وقوع حادث سير، فسيعرض هاتف "آيفون" تنبيها ويتصل بخدمات الطوارئ ما لم يرفضه مالكه في غضون 20 ثانية، وعند استدعاء قوات تطبيق القانون، سيتم تشغيل رسالة صوتية تنبههم بأن صاحب الهاتف تعرض لحادث، وتزودهم بموقعه الحالي لتسهيل الوصول إليه وسرعة إنقاذه.ونشرت مراسلة صحيفة "وويل ستريت جورنال"، جوانا ستيرن، مثالا على إحدى مكالمات "911" التي تم إجراؤها أثناء ركوب أحد أصحاب هاتف "آيفون 14" للعبة "الأفعوانية" في مدينة ملاهي كينغز آيلاند في سينسيناتي، والتي تبين أنه أثناء تشغيل الرسالة الآلية، من الممكن سماع صرخات مكتومة في الخلفية أثناء تشغيل "الأفعوانية".يشار إلى أن هذه ليست أول العيوب التي يتم اكتشافها في هاتف "آيفون 14"، إذ كشف العديد من مالكي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، الشهر الماضي، عن اهتزاز كاميرا الهاتف لديهم، وعدم السيطرة على حركة العدسة، وذلك عند فتح تطبيق تابع لجهة خارجية، مثل "تيك توك" و"إنستغرام" الذي تملكة شركة "ميتا" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) و"سناب شات".وأعلنت شركة "آبل" الأمريكية، الشهر الماضي، عن سلسلة هاتفها الجديد "آيفون 14"، الذي يضم 4 طرازات، هي الطراز الأساسي الذي يحمل نفس الاسم، و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" و"آيفون 14 بلس".

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