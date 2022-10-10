https://sputnikarabic.ae/20221010/دراسة-تكشف-عدم-فاعلية-المنظار-في-تقليل-مخاطر-الوفاة-بسرطان-القولون-1068829994.html
دراسة تكشف عدم فاعلية المنظار في تقليل مخاطر الوفاة بسرطان القولون
دراسة تكشف عدم فاعلية المنظار في تقليل مخاطر الوفاة بسرطان القولون
شككت دراسة علمية جديدة جرى الإعداد لها لمدة 10 سنوات، في فاعلية فحوصات منظار القولون، والتي يتم التوصية بها لكبار السن، وأكدت أنها فاشلة في تقليل مخاطر الوفاة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:14+0000
2022-10-10T10:14+0000
2022-10-10T10:14+0000
علوم
مجتمع
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وقال معدّو الدراسة من بولندا والنرويج والسويد، أمس الأحد، في دراستهم المنشورة في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، إنه في حين أن الأشخاص الذين خضعوا للمنظار كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 18 بالمئة، فإن معدل الوفيات الإجمالي بين الأشخاص الذين تم فحصهم وغير الخاضعين للفحص كان هو نفسه عند نحو 0.3 في المئة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.واكتشف العلماء أن عملية تنظير القولون قللت فقط من خطر الإصابة بسرطان القولون بمقدار الخمس تقريبا، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة لفعالية الاختبار، ولم يقدم أي انخفاض كبير في معدل وفيات سرطان القولون.بينما قال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، سمير جوبتا: "أعتقد أننا جميعا نتوقع أن يكون أداء تنظير القولون أفضل، وهذه الدراسة تثير سؤالا غير مريح للأطباء، ربما لا يكون تنظير القولون جيدا كما كنا نعتقد دائما".ودائما ما ينصح خبراء الصحة حول العالم بإجراء فحوصات سرطان الثدي والبروستاتا والقولون وغيرها من السرطانات، لاكتشاف الأمرض في مراحله الأولى والأكثر قابلية للعلاج.وفي منظار القولون، يتم تمرير أنبوب طويل ومرن مزود بكاميرا فيديو صغيرة عبر المستقيم إلى الأمعاء للبحث عن التغيرات السرطانية المحتملة، وفي العملية يقوم الأطباء أحيانا بإزالة السلائل والأنسجة غير الطبيعية الأخرى باستخدام الأنبوب أثناء الإجراء.وقبل بداية انتشار وباء (كوفيد-19) تم إجراء أكثر من 15 مليون عملية تنظير للقولون سنويا في أمريكا، وفقا لمركز السرطان بجامعة بنسلفانيا أبرامسون.ويُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو عوامل الخطر المهمة الأخرى بالبدء في إجراء الفحص مبكرا، وتتراوح اختبارات الفحص المتاحة من فحوصات البراز، والتي يتم إجراؤها عادة سنويا، إلى تنظير القولون الذي يتم إجراؤه مرة كل 10 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220719/الكشف-عن-أكثر-طعام-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1065271561.html
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علوم, مجتمع
دراسة تكشف عدم فاعلية المنظار في تقليل مخاطر الوفاة بسرطان القولون
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شككت دراسة علمية جديدة جرى الإعداد لها لمدة 10 سنوات، في فاعلية فحوصات منظار القولون، والتي يتم التوصية بها لكبار السن، وأكدت أنها فاشلة في تقليل مخاطر الوفاة من سرطان القولون.
وقال معدّو الدراسة من بولندا والنرويج والسويد، أمس الأحد، في دراستهم المنشورة في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، إنه في حين أن الأشخاص الذين خضعوا للمنظار كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 18 بالمئة، فإن معدل الوفيات الإجمالي بين الأشخاص الذين تم فحصهم وغير الخاضعين للفحص كان هو نفسه عند نحو 0.3 في المئة، وفقا لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية.
واكتشف العلماء أن عملية تنظير القولون قللت فقط من خطر الإصابة بسرطان القولون بمقدار الخمس تقريبا، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة لفعالية الاختبار، ولم يقدم أي انخفاض كبير في معدل وفيات سرطان القولون.
وتعليقا على النتيجة، قال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة واشنطن، جيسون دومينيتز: "هذا الانخفاض الضئيل نسبيا في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والتقليل غير الملحوظ في خطر الوفاة هما أمران مثيران للدهشة ومخيبان للآمال".
بينما قال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، سمير جوبتا: "أعتقد أننا جميعا نتوقع أن يكون أداء تنظير القولون أفضل، وهذه الدراسة تثير سؤالا غير مريح للأطباء، ربما لا يكون تنظير القولون جيدا كما كنا نعتقد دائما".
ودائما ما ينصح خبراء الصحة حول العالم بإجراء فحوصات سرطان الثدي والبروستاتا والقولون وغيرها من السرطانات، لاكتشاف الأمرض في مراحله الأولى والأكثر قابلية للعلاج.
وفي منظار القولون، يتم تمرير أنبوب طويل ومرن مزود بكاميرا فيديو صغيرة عبر المستقيم إلى الأمعاء للبحث عن التغيرات السرطانية المحتملة، وفي العملية يقوم الأطباء أحيانا بإزالة السلائل والأنسجة غير الطبيعية الأخرى باستخدام الأنبوب أثناء الإجراء.
وقبل بداية انتشار وباء (كوفيد-19) تم إجراء أكثر من 15 مليون عملية تنظير للقولون سنويا في أمريكا، وفقا لمركز السرطان بجامعة بنسلفانيا أبرامسون.
ويُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو عوامل الخطر المهمة الأخرى بالبدء في إجراء الفحص مبكرا، وتتراوح اختبارات الفحص المتاحة من فحوصات البراز، والتي يتم إجراؤها عادة سنويا، إلى تنظير القولون الذي يتم إجراؤه مرة كل 10 سنوات.