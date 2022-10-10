https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيسة-وزراء-فرنسا-تكشف-سبب-اختيارها-الجزائر-كأول-وجهة-خارجية-لها-1068837145.html
رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها
رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها
كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، عن سبب اختيارها للجزائر، كأول وجهة خارجية لها، منذ توليها رئاسة الحكومة الفرنسية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:03+0000
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الجزائر
أخبار فرنسا
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جاء هذا في تصريحات لها على هامش إشرافها برفقة نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، لدى افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، بحسب صحيفة "النهار".وقالت بورن إنها اختارت الجزائر كوجهة أولى من أجل العمل على تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف تجديد الشراكة بين البلدين.وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى، ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه حيز التنفيذ.بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الرئيس-الجزائري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الفرنسي-1068800045.html
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الجزائر, أخبار فرنسا
رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها
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كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، عن سبب اختيارها للجزائر، كأول وجهة خارجية لها، منذ توليها رئاسة الحكومة الفرنسية.
جاء هذا في تصريحات لها على هامش إشرافها برفقة نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، لدى افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، بحسب صحيفة "النهار"
.
وقالت بورن إنها اختارت الجزائر كوجهة أولى من أجل العمل على تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف تجديد الشراكة بين البلدين.
وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى، ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه حيز التنفيذ.
بدأت رئيسة وزراء فرنسا
إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.