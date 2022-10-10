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https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيسة-وزراء-فرنسا-تكشف-سبب-اختيارها-الجزائر-كأول-وجهة-خارجية-لها-1068837145.html
رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها
رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها
كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، عن سبب اختيارها للجزائر، كأول وجهة خارجية لها، منذ توليها رئاسة الحكومة الفرنسية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
أخبار فرنسا
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جاء هذا في تصريحات لها على هامش إشرافها برفقة نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، لدى افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، بحسب صحيفة "النهار".وقالت بورن إنها اختارت الجزائر كوجهة أولى من أجل العمل على تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف تجديد الشراكة بين البلدين.وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى، ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه حيز التنفيذ.بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الرئيس-الجزائري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الفرنسي-1068800045.html
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الجزائر, أخبار فرنسا
الجزائر, أخبار فرنسا

رئيسة وزراء فرنسا تكشف سبب اختيارها الجزائر كأول وجهة خارجية لها

12:03 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTرئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، عن سبب اختيارها للجزائر، كأول وجهة خارجية لها، منذ توليها رئاسة الحكومة الفرنسية.
جاء هذا في تصريحات لها على هامش إشرافها برفقة نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، لدى افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، بحسب صحيفة "النهار".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يحضران اجتماعا في صالة كبار الشخصيات بمطار العاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي
أمس, 13:53 GMT
وقالت بورن إنها اختارت الجزائر كوجهة أولى من أجل العمل على تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف تجديد الشراكة بين البلدين.
وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى، ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه حيز التنفيذ.
بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
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