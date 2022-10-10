https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعين-محافظا-جديدا-للجوف-وقائدا-لقوات-الجيش-فيها-1068865697.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين محافظا جديدا للجوف وقائدا لقوات الجيش فيها
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين محافظا جديدا للجوف وقائدا لقوات الجيش فيها
أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارين بتعيين محافظ لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وقائد لقوات الجيش فيها. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T21:06+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بأنه "صدر قرار جمهوري رقم (22) بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته الى رتبة لواء".وأضافت أن "رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا رقم (33) بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد، على أن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور".وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، استكمال السيطرة على محافظة الجوف باستثناء بعض المناطق الصحراوية وذلك بعد إحكام الجماعة قبضتها على منطقة اليَتمة الاستراتيجية وما جاورها في المحافظة اثر عملية عسكرية واسعة ضد الجيش اليمني أسمتها "فجر الصحراء"، قالت إنها أدت إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 1200 كم مربع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة قرابة 400 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتصعيد-استهدافها-للمدنيين-في-عدة-محافظات-منذ-انتهاء-الهدنة-1068810485.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين محافظا جديدا للجوف وقائدا لقوات الجيش فيها
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أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارين بتعيين محافظ لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وقائد لقوات الجيش فيها.
القاهرة- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بأنه "صدر قرار جمهوري رقم (22) بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته الى رتبة لواء".
وأضافت أن "رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا رقم (33) بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد، على أن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور".
وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، استكمال السيطرة على محافظة الجوف باستثناء بعض المناطق الصحراوية وذلك بعد إحكام الجماعة قبضتها على منطقة اليَتمة الاستراتيجية وما جاورها في المحافظة اثر عملية عسكرية
واسعة ضد الجيش اليمني أسمتها "فجر الصحراء"، قالت إنها أدت إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 1200 كم مربع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة قرابة 400 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية
تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.