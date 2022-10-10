https://sputnikarabic.ae/20221010/زاخاروفا-تعلق-على-بث-القنوات-الفرنسية-لخطاب-بوتين-1068848661.html
زاخاروفا تعلق على بث القنوات الفرنسية لخطاب بوتين
زاخاروفا تعلق على بث القنوات الفرنسية لخطاب بوتين
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بث القنوات الفرنسية لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:45+0000
2022-10-10T13:45+0000
2022-10-10T13:45+0000
روسيا
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ونشرت زاخاروفا منشورا على قناتها الخاصة على "تلغرام"، جاء فيه: "في فرنسا أصبحوا يبثون خطاب الرئيس الروسي على الهواء مباشرة كل القنوات الفرنسية. وبأنفسهم يترجمون".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولية للتحقيق في التخريب على جسر القرم.وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زاخاروفا تعلق على بث القنوات الفرنسية لخطاب بوتين
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بث القنوات الفرنسية لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة.
ونشرت زاخاروفا منشورا على قناتها الخاصة على "تلغرام"، جاء فيه: "في فرنسا أصبحوا يبثون خطاب الرئيس الروسي على الهواء مباشرة كل القنوات الفرنسية. وبأنفسهم يترجمون".
واختتمت حديثها، قائلة: "لم نستطع حتى أن نحلم بمثل هذا الشيء. أردنا فقط السماح لمراسلي RT France بالدخول إلى قصر الإليزيه. هذا كل شيء. ولكن، كما يقولون، لن تضطر إلى أن تكون لطيفا".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا
مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولية للتحقيق في التخريب على جسر القرم.
وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".