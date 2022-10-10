https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-صفارات-الإنذار-لا-تهدأ-في-جميع-المدن-الأوكرانية-1068815605.html

زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية

زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا عقب الانفجارات التي دوت اليوم الاثنين، مؤكدا سقوط العديد من الصواريخ. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T07:15+0000

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وقال المكتب الصحفي لزيلينسكي في بيان: "اليوم 229 من الحرب الشاملة. في اليوم 229، يحاولون تدميرنا ومسحنا من على وجه الأرض. على العموم، يبيدون شعبنا.. ويقتلون الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبر وكييف".هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".وكتب مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، على "تويتر"، أن أحد الصواريخ في كييف سقط بالقرب من النصب التذكاري لغروشيفسكي في شارع فلاديميرسكي. يقع مكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في هذا الشارع، ويقع مكتب زيلينسكي في مكان قريب.

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العالم, عمليات, أخبار أوكرانيا, قصف