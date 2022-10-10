https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-صفارات-الإنذار-لا-تهدأ-في-جميع-المدن-الأوكرانية-1068815605.html
زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية
زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا عقب الانفجارات التي دوت اليوم الاثنين، مؤكدا سقوط العديد من الصواريخ. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:15+0000
2022-10-10T07:15+0000
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وقال المكتب الصحفي لزيلينسكي في بيان: "اليوم 229 من الحرب الشاملة. في اليوم 229، يحاولون تدميرنا ومسحنا من على وجه الأرض. على العموم، يبيدون شعبنا.. ويقتلون الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبر وكييف".هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".وكتب مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، على "تويتر"، أن أحد الصواريخ في كييف سقط بالقرب من النصب التذكاري لغروشيفسكي في شارع فلاديميرسكي. يقع مكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في هذا الشارع، ويقع مكتب زيلينسكي في مكان قريب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عمليات, أخبار أوكرانيا, قصف
العالم, عمليات, أخبار أوكرانيا, قصف
زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا عقب الانفجارات التي دوت اليوم الاثنين، مؤكدا سقوط العديد من الصواريخ.
وقال المكتب الصحفي لزيلينسكي في بيان: "اليوم 229 من الحرب الشاملة. في اليوم 229، يحاولون تدميرنا ومسحنا من على وجه الأرض. على العموم، يبيدون شعبنا.. ويقتلون الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبر وكييف".
وأضاف: "لاتهدأ صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تضرب. للأسف هناك قتلى وجرحى. من فضلكم لا تتركوا الملاجئ. اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم. لننتظر ونكون أقوياء".
هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".
وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".
وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.
وكتب مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، على "تويتر"، أن أحد الصواريخ في كييف سقط بالقرب من النصب التذكاري لغروشيفسكي في شارع فلاديميرسكي. يقع مكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في هذا الشارع، ويقع مكتب زيلينسكي في مكان قريب.