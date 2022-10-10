https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-يسجل-مقطع-فيديو-من-فناء-مكتبه-في-كييف-بعد-ساعتين-ونصف-من-بدء-الضربات-1068823615.html
زيلينسكي يسجل مقطع فيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف من بدء الضربات
زيلينسكي يسجل مقطع فيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف من بدء الضربات
سجل فلاديمير زيلينسكي رسالة بالفيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف الساعة من بدء الضربات على أوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:24+0000
2022-10-10T08:24+0000
2022-10-10T08:31+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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نشر زيلينسكي رسالة فيديو على قناة "تلغرام" الخاصة به، وتم تسجيلها في باحة مكتب زيلينسكي في شارع بانكوفا. هذه هي أول رسالة فيديو منذ بداية الضربات على أوكرانيا.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يسجل مقطع فيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف من بدء الضربات
08:24 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
سجل فلاديمير زيلينسكي رسالة بالفيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف الساعة من بدء الضربات على أوكرانيا.
نشر زيلينسكي رسالة فيديو على قناة "تلغرام" الخاصة به، وتم تسجيلها في باحة مكتب زيلينسكي في شارع بانكوفا. هذه هي أول رسالة فيديو منذ بداية الضربات على أوكرانيا.
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.