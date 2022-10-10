https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-يقول-إنه-ينسق-الخطوات-مع-نظيره-البولندي-عقب-الهجمات-الروسية-1068857248.html

زيلينسكي يقول إنه "ينسق الخطوات" مع نظيره البولندي عقب الهجمات الروسية

زيلينسكي يقول إنه "ينسق الخطوات" مع نظيره البولندي عقب الهجمات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه نسق مع الرئيس البولندي أندريه دودا الخطوات، في أعقاب الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:05+0000

2022-10-10T16:05+0000

2022-10-10T16:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

بولندا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة البولندية أن دودا وزيلينسكي أجريا مشاورات هاتفية طارئة في وقت سابق اليوم.فيما كتب زيلينسكي عبر "تويتر": "نسقنا الخطوات مع رئيس بولندا أندريه دودا، وسنعمل على تعزيز الدعم الدولي، وتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، وإعمار الدمار، بالإضافة إلى زيادة عزلة روسيا".قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن، إن روسيا استهدفت، اليوم الاثنين، البنية التحتية للجيش الأوكراني في أجزاء مختلفة من البلاد بأسلحة دقيقة التوجيه.وأضاف أن موسكو ما كانت لتبقى دون رد على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية، في إشارة إلى الاستهداف الإرهابي لجسر القرم.تضرر جسر القرم التاريخي الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا من جراء تفجير يوم السبت. وتحمل موسكو أجهزة المخابرات الأوكرانية مسؤولية الانفجار الذي تعتبره هجوما إرهابيا.وقعت انفجارات وهجمات صاروخية واسعة النطاق، صباح الاثنين وبعد الظهر، في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف ومدن متعددة غربي البلاد، مثل لفوف وترنوبل وريفني.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة.وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدا إليها".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.

https://sputnikarabic.ae/20221010/ألمانيا-تتعهد-بتسليم-كييف-نظام-درع-صاروخي-سريعا-1068855246.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا, أخبار أوكرانيا