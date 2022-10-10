عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/سماع-دوي-انفجارات-في-خاركوف-وانقطاع-الكهرباء-عن-المدينة-1068815744.html
سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة
سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة
سمعت أصوات انفجارات في خاركوف وانقطعت الكهرباء عن المدينة، حسب موقع "سترانا". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:11+0000
2022-10-10T07:18+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062335633_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_23bf0ff0b2062213946ce1a7733737e8.jpg
وقال الموقع على "تلغرام": "انفجارات في خاركوف، وانقطاع الكهرباء".في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "الغارة الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية". أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير، وأفاد عمدة المدينة عن انفجارات في دنيبر وبيتروفسك. تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف أيضا. في كييف، توقفت حركة القطارات على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062335633_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_50104eaa37b27da6c26557f596e847d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة

07:11 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية
أحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سمعت أصوات انفجارات في خاركوف وانقطعت الكهرباء عن المدينة، حسب موقع "سترانا".
وقال الموقع على "تلغرام": "انفجارات في خاركوف، وانقطاع الكهرباء".
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "الغارة الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية".
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير، وأفاد عمدة المدينة عن انفجارات في دنيبر وبيتروفسك. تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف أيضا. في كييف، توقفت حركة القطارات على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала