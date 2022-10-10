https://sputnikarabic.ae/20221010/سماع-دوي-انفجارات-في-خاركوف-وانقطاع-الكهرباء-عن-المدينة-1068815744.html
سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة
سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة
سمعت أصوات انفجارات في خاركوف وانقطعت الكهرباء عن المدينة، حسب موقع "سترانا". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:11+0000
2022-10-10T07:11+0000
2022-10-10T07:18+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال الموقع على "تلغرام": "انفجارات في خاركوف، وانقطاع الكهرباء".في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "الغارة الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية". أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير، وأفاد عمدة المدينة عن انفجارات في دنيبر وبيتروفسك. تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف أيضا. في كييف، توقفت حركة القطارات على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في خاركوف وانقطاع الكهرباء عن المدينة
07:11 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
سمعت أصوات انفجارات في خاركوف وانقطعت الكهرباء عن المدينة، حسب موقع "سترانا".
وقال الموقع على "تلغرام": "انفجارات في خاركوف، وانقطاع الكهرباء".
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "الغارة الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية".
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير، وأفاد عمدة المدينة عن انفجارات في دنيبر وبيتروفسك. تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف أيضا. في كييف، توقفت حركة القطارات على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.