https://sputnikarabic.ae/20221010/سوريا-تدين-الاعتداء-الإرهابي-الذي-استهدف-جسر-القرم-1068830798.html
سوريا تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم
سوريا تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم
أدانت سوريا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، مؤكدة حق روسيا باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:23+0000
2022-10-10T10:23+0000
2022-10-10T10:35+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة لهذا الغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم".هذا وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم.وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم مخابرات أوكرانية خاصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم
10:23 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أدانت سوريا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، مؤكدة حق روسيا باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة
الأنباء السورية "سانا": "إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة لهذا الغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم".
وأضاف المصدر: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع روسيا، فإنها تؤكد على حق روسيا باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي، ووضع حد للعدوان الأطلسي الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في أوروبا والعالم".
هذا وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب
على جسر القرم.
وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم مخابرات أوكرانية خاصة".