https://sputnikarabic.ae/20221010/ظهور-قمر-الصياد-في-دول-مختلفة-1068851433.html
ظهور قمر "الصياد" في دول مختلفة
ظهور قمر "الصياد" في دول مختلفة
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بموقعها موعد ظهور قمر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يُعرف بـ”قمر الصياد” أو “قمر الدم” أو “قمر المتفائل”، الذي بدأ منذ يوم... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:03+0000
2022-10-10T15:03+0000
2022-10-10T15:03+0000
صور
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وأفادت الوكالة أن القمر سيبدو كاملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا حتى صباح الثلاثاء.
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фото, صور, وسائط متعددة
ظهور قمر "الصياد" في دول مختلفة
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بموقعها موعد ظهور قمر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يُعرف بـ”قمر الصياد” أو “قمر الدم” أو “قمر المتفائل”، الذي بدأ منذ يوم أمس الأحد في سماء الوطن العربي.
وأفادت الوكالة أن القمر سيبدو كاملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا حتى صباح الثلاثاء.
© AP Photo / Sergei Grits
اكتمال القمر خلف المباني في وسط مدينة تالين، إستونيا، 9 أكتوبر 2022.
اكتمال القمر خلف المباني في وسط مدينة تالين، إستونيا، 9 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Michael Probst
الخيول ترعى في مرج مضاء قليلاً بالبدر في فيرهايم، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم 9 أكتوبر 2022.
الخيول ترعى في مرج مضاء قليلاً بالبدر في فيرهايم، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم 9 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Carolyn Kaster
قمر صياد مكتمل يرتفع خلف نصب واشنطن التذكاري، في واشنطن، الولايات المتحدة 9 أكتوبر 2022.
قمر صياد مكتمل يرتفع خلف نصب واشنطن التذكاري، في واشنطن، الولايات المتحدة 9 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Maxi Jonas
الحوت على خلفية البدر يرتفع في بويرتو مادرين، الأرجنتين 9 أكتوبر 2022.
الحوت على خلفية البدر يرتفع في بويرتو مادرين، الأرجنتين 9 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Emrah Gurel
قمر مكتمل يرتفع خلف برج غلطة ومسجد كامليكا في اسطنبول، تركيا، 9 أكتوبر 2022.
قمر مكتمل يرتفع خلف برج غلطة ومسجد كامليكا في اسطنبول، تركيا، 9 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Stefano Rellandiniيرتفع القمر المكتمل خلف جرغول في كاتدرائية نوتردام دي باريس، فرنسا 9 أكتوبر 2022.
يرتفع القمر المكتمل خلف جرغول في كاتدرائية نوتردام دي باريس، فرنسا 9 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Ivan Pisarenkoيرتفع القمر فوق تمثال "شرق-غرب / غرب-شرق" للفنان الأمريكي ريتشارد سيرا في صحراء دخان القطرية، غرب العاصمة الدوحة، في 9 أكتوبر 2022.
يرتفع القمر فوق تمثال "شرق-غرب / غرب-شرق" للفنان الأمريكي ريتشارد سيرا في صحراء دخان القطرية، غرب العاصمة الدوحة، في 9 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Charlie Riedel
صورة ظلية لسائق سيارة أمام قمر الصياد الصاعد الصاعد أثناء القيادة في شاوني، كان 9 أكتوبر 2022
صورة ظلية لسائق سيارة أمام قمر الصياد الصاعد الصاعد أثناء القيادة في شاوني، كان 9 أكتوبر 2022