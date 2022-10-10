https://sputnikarabic.ae/20221010/ظهور-قمر-الصياد-في-دول-مختلفة-1068851433.html

ظهور قمر "الصياد" في دول مختلفة

ظهور قمر "الصياد" في دول مختلفة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بموقعها موعد ظهور قمر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يُعرف بـ”قمر الصياد” أو “قمر الدم” أو “قمر المتفائل”، الذي بدأ منذ يوم... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت الوكالة أن القمر سيبدو كاملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا حتى صباح الثلاثاء.

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