https://sputnikarabic.ae/20221010/عمدة-خاركوف-يقول-إن-المدينة-بقيت-دون-كهرباء-بعد-الانفجارات-1068825135.html

عمدة خاركوف يقول إن المدينة بقيت دون كهرباء بعد الانفجارات

عمدة خاركوف يقول إن المدينة بقيت دون كهرباء بعد الانفجارات

أعلن عمدة خاركوف إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T09:15+0000

2022-10-10T09:15+0000

2022-10-10T09:15+0000

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وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف من دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".هذا وصرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة الحرارية.وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير ممكن. البقاء في الملاجئ. أوكرانيا تحت نيران الصواريخ".أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".

https://sputnikarabic.ae/20221010/مشاكل-بالتزويد-بالكهرباء-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية-1068823341.html

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