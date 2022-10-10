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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/عمدة-خاركوف-يقول-إن-المدينة-بقيت-دون-كهرباء-بعد-الانفجارات-1068825135.html
عمدة خاركوف يقول إن المدينة بقيت دون كهرباء بعد الانفجارات
عمدة خاركوف يقول إن المدينة بقيت دون كهرباء بعد الانفجارات
أعلن عمدة خاركوف إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:15+0000
2022-10-10T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
انفجارات
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وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف من دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".هذا وصرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة الحرارية.وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير ممكن. البقاء في الملاجئ. أوكرانيا تحت نيران الصواريخ".أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".
https://sputnikarabic.ae/20221010/مشاكل-بالتزويد-بالكهرباء-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية-1068823341.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, انفجارات
العالم, أخبار أوكرانيا, انفجارات

عمدة خاركوف يقول إن المدينة بقيت دون كهرباء بعد الانفجارات

09:15 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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أعلن عمدة خاركوف إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه.
وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف من دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".
هذا وصرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".
هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.
مدينة لفوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية
08:20 GMT
وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير ممكن. البقاء في الملاجئ. أوكرانيا تحت نيران الصواريخ".
أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.
وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".
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