https://sputnikarabic.ae/20221010/قائد-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-تنسيق-أمني-مع-قطر-لتأمين-ملاعب-كأس-العالم-1068859060.html

قائد عسكري أمريكي يكشف عن تنسيق أمني مع قطر لتأمين ملاعب كأس العالم

قائد عسكري أمريكي يكشف عن تنسيق أمني مع قطر لتأمين ملاعب كأس العالم

أعلن قائد عسكري أمريكي كبير عن وجود تنسيق بين قطر والولايات المتحدة لتأمين ملاعب بطولة كأس العالم المقررة في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:49+0000

2022-10-10T16:49+0000

2022-10-10T16:49+0000

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وقال العميد بيل كرين، القائد العام في مقر القوات المشتركة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية فرجينيا الغربية، إنه قد جرى التشاور بين الجانبين بشأن استعدادات هذا الحدث الهائل، حيث يعمل متخصصو الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية جنبا إلى جنب مع وحدة الدفاع عن أسلحة الدمار الشامل القطرية وجناح الجسر الجوي للقوات الجوية الأميرية، وكذلك القيادة المركزية للجيش الأمريكي، للمساعدة في الدفاع والأمن، خلال البطولة.وقال إن مؤسسة الحرس الوطني في ولاية ويست فيرجينيا تواصل جهود دعمها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، التي تضم 32 منتخبا ومئات الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم، مشددا على أهمية التعاون بين قطر وأمريكا في مختلف المجالات.وتابع أن "برنامج إدارة الحرس الوطني يتضمن عمليات التنسيق وإجراء المشاركة العسكرية لدعم أهداف الأمن الدفاعي".كان البرلمان التركي وافق على مذكرة رئاسية بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار "عملية درع كأس العالم" في دولة قطر لمدة 6 أشهر.وقال مصدر في وزارة الداخلية التركية إن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.وأضاف: "جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها... ستتحملها دولة قطر".كما وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات أمن إلى البطولة أيضا.ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم، كما لم تعلن أي من الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.

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