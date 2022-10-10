https://sputnikarabic.ae/20221010/قتيل-و7-جرحى-بحادث-دهس-في-ولاية-كولورادو-الأمريكية-1068813203.html
قتيل و7 جرحى بحادث دهس في ولاية كولورادو الأمريكية
قتيل و7 جرحى بحادث دهس في ولاية كولورادو الأمريكية
قتل شخص وأصيب سبعة آخرون إثر قيام سائق بدهس حشد خارج مطعم في مدينة غولدن بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما ذكرت السلطات. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T04:48+0000
2022-10-10T04:48+0000
2022-10-10T04:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، إن الضباط استجابوا لبلاغ عن حادث دهس وفر نتج عنه العديد من الضحايا أمام مطعم روك ريست لودج.وقال "عندما وصل الضباط، كان أحد الضحايا فاقدا للوعي وأعلن عن وفاته لاحقا في موقع الحادث، فيما نقل أربعة ضحايا آخرين إلى مستشفى محلي مصابين بجروح خطيرة، وظل ثلاثة ضحايا آخرين مصابين بجروح طفيفة في مكان الحادث لإجراء مقابلات مع الضباط والمحققين"، وفقا لوكالة شينخوا.وأفاد شهود عيان بحدوث مشاجرة خارج المطعم قبل الحادث شارك فيها شخص يدعى روبن ماركيز وبعض الضحايا.وبعد قيام موظفي المطعم بالفصل بين الطرفين، قام ماركيز بأخذ سيارته من مرأب للسيارات أمام المطعم وقادها عمدا باتجاه الضحايا حيث صدم ما لا يقل عن 8 أشخاص، بما في ذلك موظفي المطعم، حسبما ذكر المكتب.وتم رصد سيارة المشتبه به في وقت لاحق في المنطقة. وبمساعدة إحدى الدوريات، تم إيقاف السيارة واحتجاز ماركيز وراكبين آخرين.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
قتيل و7 جرحى بحادث دهس في ولاية كولورادو الأمريكية
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قتل شخص وأصيب سبعة آخرون إثر قيام سائق بدهس حشد خارج مطعم في مدينة غولدن بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما ذكرت السلطات.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، إن الضباط استجابوا لبلاغ عن حادث دهس
وفر نتج عنه العديد من الضحايا أمام مطعم روك ريست لودج.
وقال "عندما وصل الضباط، كان أحد الضحايا فاقدا للوعي وأعلن عن وفاته لاحقا في موقع الحادث، فيما نقل أربعة ضحايا آخرين إلى مستشفى محلي مصابين بجروح خطيرة، وظل ثلاثة ضحايا آخرين مصابين بجروح طفيفة في مكان الحادث لإجراء مقابلات مع الضباط والمحققين"، وفقا لوكالة شينخوا.
وأفاد شهود عيان بحدوث مشاجرة خارج المطعم قبل الحادث شارك فيها شخص يدعى روبن ماركي
ز وبعض الضحايا.
وبعد قيام موظفي المطعم بالفصل بين الطرفين، قام ماركيز بأخذ سيارته من مرأب للسيارات أمام المطعم وقادها عمدا باتجاه الضحايا حيث صدم ما لا يقل عن 8 أشخاص، بما في ذلك موظفي المطعم، حسبما ذكر المكتب.
وتم رصد سيارة المشتبه به في وقت لاحق في المنطقة. وبمساعدة إحدى الدوريات، تم إيقاف السيارة واحتجاز ماركيز وراكبين آخرين.