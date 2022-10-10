https://sputnikarabic.ae/20221010/قديروف-يعرب-عن-رضاه-التام-إزاء-سير-العملية-الخاصة-ويدعو-زيلينسكي-للفرار-إلى-الغرب-1068829365.html

قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب

قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على الضربات التي استهدفت المدن الأوكرانية، مؤكدا أنه راض الآن عن العملية العسكرية الخاصة "100%". 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T10:07+0000

2022-10-10T10:07+0000

2022-10-10T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رمضان قديروف

عمليات عسكرية

استهداف

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وقال قديروف في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الاثنين "الآن أنا راضٍ تماما عن سلوك مسؤول العمليات الخاصة".ودعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، على خلفية الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي إلى "الركض قبل أن تحلق دون النظر إلى الغرب".وأضاف: "لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بالفعل بعد، لذا توقف عن الشكوى من رخص ثمنها، ومن الأفضل الفرار قبل وصولها. أهرب يا زيلينسكي، أهرب دون النظر في اتجاه الغرب".وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.وقال زيلينسكي، عبر "تليغرام": "تنبيه الغارات الجوية لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك ضربات صاروخية".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.

https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-صفارات-الإنذار-لا-تهدأ-في-جميع-المدن-الأوكرانية-1068815605.html

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روسيا, رمضان قديروف, عمليات عسكرية, استهداف