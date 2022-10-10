https://sputnikarabic.ae/20221010/قديروف-يعرب-عن-رضاه-التام-إزاء-سير-العملية-الخاصة-ويدعو-زيلينسكي-للفرار-إلى-الغرب-1068829365.html
قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب
قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب
علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على الضربات التي استهدفت المدن الأوكرانية، مؤكدا أنه راض الآن عن العملية العسكرية الخاصة "100%". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:07+0000
2022-10-10T10:07+0000
2022-10-10T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رمضان قديروف
عمليات عسكرية
استهداف
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وقال قديروف في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الاثنين "الآن أنا راضٍ تماما عن سلوك مسؤول العمليات الخاصة".ودعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، على خلفية الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي إلى "الركض قبل أن تحلق دون النظر إلى الغرب".وأضاف: "لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بالفعل بعد، لذا توقف عن الشكوى من رخص ثمنها، ومن الأفضل الفرار قبل وصولها. أهرب يا زيلينسكي، أهرب دون النظر في اتجاه الغرب".وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.وقال زيلينسكي، عبر "تليغرام": "تنبيه الغارات الجوية لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك ضربات صاروخية".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.
https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-صفارات-الإنذار-لا-تهدأ-في-جميع-المدن-الأوكرانية-1068815605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رمضان قديروف, عمليات عسكرية, استهداف
روسيا, رمضان قديروف, عمليات عسكرية, استهداف
قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب
تابعنا عبر
علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على الضربات التي استهدفت المدن الأوكرانية، مؤكدا أنه راض الآن عن العملية العسكرية الخاصة "100%".
وقال قديروف في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الاثنين "الآن أنا راضٍ تماما عن سلوك مسؤول العمليات الخاصة".
ودعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، على خلفية الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي إلى "الركض قبل أن تحلق دون النظر إلى الغرب".
وقال" "زيلينسكي يشكو من الهجمات على كييف والمدن الأخرى. وكيف فكرت، أيها الأحمق زيلينسكي، أنه يمكن السماح لك، بينما لا يستطيع الآخرون؟ أي، لمدة ثماني سنوات، وهم يقصفون الأشخاص المسالمين، ويدمرون البنية التحتية في مدن جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقومون بتغطية المحطة النووية بالقذائف، وتفجير الجسور، وقصف الأشياء المهمة، لكن كيف خطر في بالك، وفجأة، أنه أصبح من المستحيل على أي شخص (فعل شيء إزاء ذلك)؟".
وأضاف: "لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بالفعل بعد، لذا توقف عن الشكوى من رخص ثمنها، ومن الأفضل الفرار قبل وصولها. أهرب يا زيلينسكي، أهرب دون النظر في اتجاه الغرب".
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.
وقال زيلينسكي، عبر "تليغرام": "تنبيه الغارات الجوية لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك ضربات صاروخية".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.