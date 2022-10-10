https://sputnikarabic.ae/20221010/كوريا-الجنوبية-تصف-الوضع-الأمني-بالخطير-بعد-نقل-جارتها-الشمالية-رؤوسا-حربية-نووية-1068836729.html
كوريا الجنوبية تصف الوضع الأمني بالخطير بعد نقل جارتها الشمالية رؤوسا حربية نووية
كوريا الجنوبية تصف الوضع الأمني بالخطير بعد نقل جارتها الشمالية رؤوسا حربية نووية
قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، الاثنين، إن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا تواجهان وضعا أمنيا خطيرا، بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:50+0000
2022-10-10T11:50+0000
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كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال مسؤول رئاسي: "من المهم الاعتراف بالواقع الأمني الخطير في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا والاستعداد المناسب له"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الوحدات العسكرية التي تتعامل مع "الأسلحة النووية التكتيكية"، قامت بتدريبات لإطلاق صاروخ باليستي "في محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية من صومعة تحت خزان".وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على تلك التدريبات.وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20221009/كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تدريبات-الأسلحة-النووية-التكتيكية-ويرد-على-تصريحات-واشنطن-1068811351.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تصف الوضع الأمني بالخطير بعد نقل جارتها الشمالية رؤوسا حربية نووية
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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، الاثنين، إن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا تواجهان وضعا أمنيا خطيرا، بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها جربت نقل رؤوس حربية نووية.
وقال مسؤول رئاسي: "من المهم الاعتراف بالواقع الأمني الخطير
في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا والاستعداد المناسب له"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الوحدات العسكرية التي تتعامل مع "الأسلحة النووية التكتيكية"، قامت بتدريبات لإطلاق صاروخ باليستي "في محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية من صومعة تحت خزان".
وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على تلك التدريبات
.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.