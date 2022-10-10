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ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/كوليبا-يقطع-جولته-الأفريقية-ويعود-إلى-البلاد-بعد-الانفجارات-التي-هزت-عدة-مدن-أوكرانية-1068824499.html
كوليبا يقطع جولته الأفريقية ويعود إلى البلاد بعد الانفجارات التي هزت عدة مدن أوكرانية
كوليبا يقطع جولته الأفريقية ويعود إلى البلاد بعد الانفجارات التي هزت عدة مدن أوكرانية
قطع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا جولته الأفريقية وعاد إلى البلاد، بعد الانفجارات التي استهدفت عدة مدن أوكرانية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:58+0000
2022-10-10T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
منصب وزير الخارجية
أخبار أوكرانيا
انفجارات
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وكتب كوليبا في منشور عبر حسابه على "تويتر": "أنا أقطع رحلتي في أفريقيا وأعود على الفور إلى أوكرانيا".وأضاف أنه منذ صباح الاثنين على اتصال دائم مع الشركاء "لتنسيق رد حاسم".هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20221010/وسائل-إعلام-أوكرانية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوديسا----1068818577.html
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العالم, منصب وزير الخارجية, أخبار أوكرانيا, انفجارات
العالم, منصب وزير الخارجية, أخبار أوكرانيا, انفجارات

كوليبا يقطع جولته الأفريقية ويعود إلى البلاد بعد الانفجارات التي هزت عدة مدن أوكرانية

08:58 GMT 10.10.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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قطع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا جولته الأفريقية وعاد إلى البلاد، بعد الانفجارات التي استهدفت عدة مدن أوكرانية.
وكتب كوليبا في منشور عبر حسابه على "تويتر": "أنا أقطع رحلتي في أفريقيا وأعود على الفور إلى أوكرانيا".
وأضاف أنه منذ صباح الاثنين على اتصال دائم مع الشركاء "لتنسيق رد حاسم".
هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".
مبنى إدارة مقاطعة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام أوكرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أوديسا
07:58 GMT
وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".
وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.
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