https://sputnikarabic.ae/20221010/لبنان-يطلق-بوابة-إلكترونية-لتوظيف-مواطنيه-في-مونديال-قطر-2022-1068853585.html
لبنان يطلق بوابة إلكترونية لتوظيف مواطنيه في مونديال قطر 2022
لبنان يطلق بوابة إلكترونية لتوظيف مواطنيه في مونديال قطر 2022
أعلن لبنان، اليوم الاثنين، عن إطلاقه منصة على شبكة الإنترنت لتسهيل توظيف مواطنيه في قطر، فيما تستعد الدولة الخليجية لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:43+0000
2022-10-10T14:43+0000
2022-10-10T14:43+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
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أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، خلال مؤتمر صحفي أن الخطوة تهدف إلى المساعدة في معالجة البطالة المتصاعدة في لبنان، حيث يعاني من أسوأ أزمة مالية على الإطلاق.وأشار إلى أن "منصة التوظيف في قطر في 2022 مرتبطة بكأس العالم، فضلا عن وظائف أخرى طويلة الأجل"، وفقا لمحطة "إل بي سي" اللبنانية.كما لفت إلى أن "بوابة التوظيف الجديدة ستسمح للبنانيين الباحثين عن عمل بتسجيل مهاراتهم، مما يمنح القطاع الخاص في قطر مجموعة من المرشحين المحتملين لتوظيفهم".وأوضح وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، في المؤتمر الصحفي أن "إطلاق منصة التوظيف جاء بعد محادثات مع نظيره القطري، على هامش مؤتمر العمل العربي، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، الشهر الماضي".يأتي إعلان لبنان عن إطلاق منصته للتوظيف في قطر قبل أسابيع فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقال إن قطر في "عجلة من أمرها" لتوظيف "عدد كبير من اللبنانيين"، متابعا أن "كأس العالم أولوية بالنسبة لهم ... ومن المهم بالنسبة لنا مساعدتهم في ذلك".وقفز معدل البطالة الرسمي في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصل إلى 29.6 بالمئة في بداية العام الحالي 2022، وفقا لمسح مشترك أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بيان-قطري-ينفي-قائمة-الممنوعات-في-كأس-العالم-2022-1068723321.html
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بطولة كأس العالم 2022, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, مجتمع
لبنان يطلق بوابة إلكترونية لتوظيف مواطنيه في مونديال قطر 2022
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أعلن لبنان، اليوم الاثنين، عن إطلاقه منصة على شبكة الإنترنت لتسهيل توظيف مواطنيه في قطر، فيما تستعد الدولة الخليجية لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، خلال مؤتمر صحفي أن الخطوة تهدف إلى المساعدة في معالجة البطالة المتصاعدة في لبنان، حيث يعاني من أسوأ أزمة مالية على الإطلاق.
وأشار إلى أن "منصة التوظيف في قطر في 2022 مرتبطة بكأس العالم، فضلا عن وظائف أخرى طويلة الأجل"، وفقا لمحطة
"إل بي سي" اللبنانية.
وأكد بيرم أن "الحكومة اللبنانية لن تلعب أي دور في عملية التوظيف، لكنها ستسهل تجديد جوازات السفر لمرشحين مختارين".
كما لفت إلى أن "بوابة التوظيف الجديدة ستسمح للبنانيين الباحثين عن عمل بتسجيل مهاراتهم، مما يمنح القطاع الخاص في قطر مجموعة من المرشحين المحتملين لتوظيفهم".
وأوضح وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، في المؤتمر الصحفي أن "إطلاق منصة التوظيف جاء بعد محادثات مع نظيره القطري، على هامش مؤتمر العمل العربي، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، الشهر الماضي".
يأتي إعلان لبنان عن إطلاق منصته للتوظيف في قطر قبل أسابيع فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال إن قطر في "عجلة من أمرها" لتوظيف "عدد كبير من اللبنانيين"، متابعا أن "كأس العالم أولوية بالنسبة لهم ... ومن المهم بالنسبة لنا مساعدتهم في ذلك".
وقفز معدل البطالة الرسمي في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصل إلى 29.6 بالمئة في بداية العام الحالي 2022، وفقا لمسح مشترك أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.