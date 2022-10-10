https://sputnikarabic.ae/20221010/لحظة-سقوط-صاروخ-على-العاصمة-كييف-تقاطع-مداخلة-لصحفي-في-بي-بي-سي-أثناء-البث-المباشر-1068818182.html
لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر
لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر
قاطعت لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف مداخلة صحفي لـ"بي بي سي". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:46+0000
2022-10-10T07:46+0000
2022-10-10T07:46+0000
أخبار أوكرانيا
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وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" انفجارات كييف على الهواء مباشرة.ونشرت "بي بي سي" في موقعها على الإنترنت تسجيلا مصورا للبث، سُمع فيه انفجار خلال تقرير على مسافة غير معلومة من مكان التصوير.أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات المتعلقة بها. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق غيتومير وكييف ودنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وترنوبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر
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قاطعت لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف مداخلة صحفي لـ"بي بي سي".
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" انفجارات كييف على الهواء مباشرة.
ونشرت "بي بي سي" في موقعها على الإنترنت تسجيلا مصورا للبث، سُمع فيه انفجار خلال تقرير على مسافة غير معلومة من مكان التصوير.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات المتعلقة بها. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق غيتومير وكييف ودنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وترنوبل.