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https://sputnikarabic.ae/20221010/لحظة-سقوط-صاروخ-على-العاصمة-كييف-تقاطع-مداخلة-لصحفي-في-بي-بي-سي-أثناء-البث-المباشر-1068818182.html
لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر
لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر
قاطعت لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف مداخلة صحفي لـ"بي بي سي". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:46+0000
2022-10-10T07:46+0000
أخبار أوكرانيا
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وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" انفجارات كييف على الهواء مباشرة.ونشرت "بي بي سي" في موقعها على الإنترنت تسجيلا مصورا للبث، سُمع فيه انفجار خلال تقرير على مسافة غير معلومة من مكان التصوير.أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات المتعلقة بها. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق غيتومير وكييف ودنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وترنوبل.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف تقاطع مداخلة لصحفي في "بي بي سي" أثناء البث المباشر

07:46 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قاطعت لحظة سقوط صاروخ على العاصمة كييف مداخلة صحفي لـ"بي بي سي".
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" انفجارات كييف على الهواء مباشرة.
ونشرت "بي بي سي" في موقعها على الإنترنت تسجيلا مصورا للبث، سُمع فيه انفجار خلال تقرير على مسافة غير معلومة من مكان التصوير.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات المتعلقة بها. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق غيتومير وكييف ودنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وترنوبل.
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