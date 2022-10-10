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https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعقد-اجتماعا-مع-الجيش-1068823217.html
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا مع القوات العسكرية والأمنية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "بول بيرفوفا"، القريبة من الخدمة الصحفية لرئيس... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:10+0000
2022-10-10T08:10+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وجاء في البيان أن "الرئيس يعقد اجتماعا اليوم مع الجيش وقوات الأمن".تم تحديد موعد الاجتماع ليبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو. لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش

08:10 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا مع القوات العسكرية والأمنية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "بول بيرفوفا"، القريبة من الخدمة الصحفية لرئيس الدولة البيلاروسية.
وجاء في البيان أن "الرئيس يعقد اجتماعا اليوم مع الجيش وقوات الأمن".
تم تحديد موعد الاجتماع ليبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو. لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.
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