https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعقد-اجتماعا-مع-الجيش-1068823217.html
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا مع القوات العسكرية والأمنية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "بول بيرفوفا"، القريبة من الخدمة الصحفية لرئيس... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:10+0000
2022-10-10T08:10+0000
2022-10-10T08:10+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وجاء في البيان أن "الرئيس يعقد اجتماعا اليوم مع الجيش وقوات الأمن".تم تحديد موعد الاجتماع ليبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو. لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
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يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا مع القوات العسكرية والأمنية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "بول بيرفوفا"، القريبة من الخدمة الصحفية لرئيس الدولة البيلاروسية.
وجاء في البيان أن "الرئيس يعقد اجتماعا اليوم مع الجيش وقوات الأمن".
تم تحديد موعد الاجتماع ليبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو. لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.