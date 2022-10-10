https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html
لوكاشينكو يعلن عن تحذير تلقته بيلاروسيا بشأن هجوم وشيك من أراضي أوكرانيا
لوكاشينكو يعلن عن تحذير تلقته بيلاروسيا بشأن هجوم وشيك من أراضي أوكرانيا
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن مينسك حُذرت عبر قنوات غير رسمية من هجوم وشيك على الجمهورية من أراضي أوكرانيا، وأصدر تعليماته إلى كييف بأن الرد سيكون... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:20+0000
2022-10-10T09:20+0000
2022-10-10T09:20+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال: "بالأمس، عبر قنوات غير رسمية، تم تحذيرنا من هجوم على بيلاروسيا من أراضي أوكرانيا. قيل لنا: سنقوم بذلك بحيث يكون جسر القرم -2. كانت إجابتي بسيطة: أخبر رئيس أوكرانيا وغيره من المجانين أن جسر القرم سيبدو لا شيء بالنسبة لهم إذا لامسوا مترًا واحدًا على الأقل من أراضينا بأيديهم القذرة".وأضاف لوكاشينكو: "نحن بحاجة إلى تحديد ما يجب القيام به أيضًا لتعزيز أمن دولتنا. مع الأخذ في الاعتبار الوضع السريع التغير".وتابع لوكاشينكو أن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت.وأوضح: "لقد قلت بالفعل إن أوكرانيا اليوم لا تناقش فقط، بل تخطط لضربات على أراضي بيلاروس. بالطبع، لا يحتاج الأوكرانيون ذلك مطلقًا. حسنًا، لماذا يفتحون جبهة ثانية على حدودنا الجنوبية، وحددوهم الشمالية؟ لماذا؟ هذا جنون من وجهة نظر الجيش. لكن مع ذلك بدأت العملية".ويعتقد لوكاشينكو أن الغرب يدفع أوكرانيا لمثل هذه الأعمال.يعقد رئيس الدولة البيلاروسية اجتماعا مع الكتلة العسكرية، اليوم الاثنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو يعلن عن تحذير تلقته بيلاروسيا بشأن هجوم وشيك من أراضي أوكرانيا
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن مينسك حُذرت عبر قنوات غير رسمية من هجوم وشيك على الجمهورية من أراضي أوكرانيا، وأصدر تعليماته إلى كييف بأن الرد سيكون قاسيا.
وقال: "بالأمس، عبر قنوات غير رسمية، تم تحذيرنا من هجوم على بيلاروسيا من أراضي أوكرانيا
. قيل لنا: سنقوم بذلك بحيث يكون جسر القرم -2. كانت إجابتي بسيطة: أخبر رئيس أوكرانيا وغيره من المجانين أن جسر القرم سيبدو لا شيء بالنسبة لهم إذا لامسوا مترًا واحدًا على الأقل من أراضينا بأيديهم القذرة".
وأضاف لوكاشينكو: "نحن بحاجة إلى تحديد ما يجب القيام به أيضًا لتعزيز أمن دولتنا. مع الأخذ في الاعتبار الوضع السريع التغير".
وتابع لوكاشينكو أن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت.
وأوضح: "لقد قلت بالفعل إن أوكرانيا اليوم لا تناقش فقط، بل تخطط لضربات على أراضي بيلاروس. بالطبع، لا يحتاج الأوكرانيون ذلك مطلقًا. حسنًا، لماذا يفتحون جبهة ثانية على حدودنا الجنوبية، وحددوهم الشمالية؟ لماذا؟ هذا جنون من وجهة نظر الجيش. لكن مع ذلك بدأت العملية".
ويعتقد لوكاشينكو أن الغرب يدفع أوكرانيا لمثل هذه الأعمال.
يعقد رئيس الدولة البيلاروسية اجتماعا مع الكتلة العسكرية، اليوم الاثنين.