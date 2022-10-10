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مجلس الوزراء الإماراتي يقر الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026
مجلس الوزراء الإماراتي يقر الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الميزانية العامة للاتحاد لعام (2023-2026). 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:00+0000
2022-10-10T13:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وكتب حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد".وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى له أنه "اعتمد في اجتماع اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".وأردف معلقا: "موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعا إلا في الصدارة".وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مجلس الوزراء الإماراتي يقر الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026

13:00 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / -
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أقر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الميزانية العامة للاتحاد لعام (2023-2026).
وكتب حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى له أنه "اعتمد في اجتماع اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".
وأردف معلقا: "موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعا إلا في الصدارة".
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
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