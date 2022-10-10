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https://sputnikarabic.ae/20221010/مدفيديف-يرى-أن-هدف-الإجراءات-الروسية-المستقبلي-هو-التفكيك-الكامل-للنظام-السياسي-لأوكرانيا-1068833045.html
مدفيديف يرى أن هدف الإجراءات الروسية المستقبلي هو التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا
مدفيديف يرى أن هدف الإجراءات الروسية المستقبلي هو التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:20+0000
2022-10-10T11:20+0000
روسيا
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ونشر ميدفيدف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام" جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".وأضاف أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
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مدفيديف يرى أن هدف الإجراءات الروسية المستقبلي هو التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا

11:20 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.
ونشر ميدفيدف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام" جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".
وأضاف أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.
وأشار ميدفيديف إلى أنه سيكون هناك جولات أخرى، وذلك بعد الهجمات الصباحية التي شهدتها أوكرانيا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
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