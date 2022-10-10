https://sputnikarabic.ae/20221010/مرافق-البنية-التحتية-التي-تم-استهدافها-في-أوكرانيا-1068845490.html
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:24+0000
2022-10-10T13:24+0000
2022-10-10T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
انفوجرافيك
وسائط متعددة
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا, инфографика, انفوجرافيك, وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا, инфографика, انفوجرافيك, وسائط متعددة
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
13:24 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 10.10.2022)