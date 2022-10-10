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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مرافق-البنية-التحتية-التي-تم-استهدافها-في-أوكرانيا-1068845490.html
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:24+0000
2022-10-10T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا, инфографика, انفوجرافيك, وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا, инфографика, انفوجرافيك, وسائط متعددة

مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا

13:24 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 10.10.2022)
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مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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