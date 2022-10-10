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https://sputnikarabic.ae/20221010/مشغل-التيار-الشمالي-2-يقلل-الضغط-في-الخط-الثاني-من-أنابيب-الغاز-1068843916.html
مشغل "التيار الشمالي 2" يقلل الضغط في الخط الثاني من أنابيب الغاز
مشغل "التيار الشمالي 2" يقلل الضغط في الخط الثاني من أنابيب الغاز
قلل مشغل "التيار الشمالي 2"، "نورد ستريم إيه جي"، الضغط في الخط الثاني كإجراء احترازي، وسيقرر المزيد من الخطوات بعد الفحص والمناقشة مع الوكالات الحكومية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:07+0000
2022-10-10T13:07+0000
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وقال المشغل: "تم تخفيض الضغط في الخط B إلى حوالي 50 بارًا كإجراء وقائي. وسيتم تحديد المزيد من الخطوات بناءً على نتائج فحص خطوط أنابيب الغاز والمناقشات مع السلطات الحكومية المعنية".ووقعت الهجمات في 26 سبتمبر/ أيلول على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم المشغلة لـ "نورد ستريم إيه جي" أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
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العالم

مشغل "التيار الشمالي 2" يقلل الضغط في الخط الثاني من أنابيب الغاز

13:07 GMT 10.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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قلل مشغل "التيار الشمالي 2"، "نورد ستريم إيه جي"، الضغط في الخط الثاني كإجراء احترازي، وسيقرر المزيد من الخطوات بعد الفحص والمناقشة مع الوكالات الحكومية المعنية.
وقال المشغل: "تم تخفيض الضغط في الخط B إلى حوالي 50 بارًا كإجراء وقائي. وسيتم تحديد المزيد من الخطوات بناءً على نتائج فحص خطوط أنابيب الغاز والمناقشات مع السلطات الحكومية المعنية".
ووقعت الهجمات في 26 سبتمبر/ أيلول على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم المشغلة لـ "نورد ستريم إيه جي" أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
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