https://sputnikarabic.ae/20221010/معلومات-عن-زورق-الإنزال-السريع-الروسي-سيرنا-1068816276.html
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
يمكن لزورق الإنزال السريع "سيرنا"، الذي يعرف بـ "المشروع 11770 إي"، أن يقوم بنقل المركبات العسكرية ذات الإطارات والمركبات المجنزرة إلى الشاطئ القريب من ساحة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:28+0000
2022-10-10T07:28+0000
2022-10-10T07:28+0000
انفوجرافيك
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ويضاف إلى ذلك إمكانية استخدام الزورق الروسي، في نقل الشحنات العسكرية والقوات إلى خفر السواحل على الشواطئ البعيدة في وقت السلم.
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انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
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يمكن لزورق الإنزال السريع "سيرنا"، الذي يعرف بـ "المشروع 11770 إي"، أن يقوم بنقل المركبات العسكرية ذات الإطارات والمركبات المجنزرة إلى الشاطئ القريب من ساحة المعركة في وقت قياسي.
ويضاف إلى ذلك إمكانية استخدام الزورق الروسي، في نقل الشحنات العسكرية والقوات إلى خفر السواحل على الشواطئ البعيدة في وقت السلم.