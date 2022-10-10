https://sputnikarabic.ae/20221010/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-إثر-اصطدام-سيارة-بحانتين-في-إسبانيا-1068812469.html

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا

ألقي القبض على رجل بعد مقتل شخص وإصابة سبعة على الأقل عندما اصطدمت سيارة بحانتين على رصيف في بلدة جبل العيون جنوب غربي إسبانيا بعد ظهر يوم الأحد. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العالم الآن

الشرطة الإسبانية

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وأكد الحرس المدني الإسباني أنهم ألقوا القبض على الرجل بعد الحادث.وقال شهود إن سيارة صدمت الحانتين ثم فرت بسرعة عالية.وأكدت خدمات الطوارئ وفاة شخص ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، بينما ذهب آخرون إلى المستشفى بوسائلهم الخاصة.وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث، وفقا لوكالة شينخوا.

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