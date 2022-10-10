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https://sputnikarabic.ae/20221010/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-إثر-اصطدام-سيارة-بحانتين-في-إسبانيا-1068812469.html
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا
ألقي القبض على رجل بعد مقتل شخص وإصابة سبعة على الأقل عندما اصطدمت سيارة بحانتين على رصيف في بلدة جبل العيون جنوب غربي إسبانيا بعد ظهر يوم الأحد. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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الشرطة الإسبانية
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وأكد الحرس المدني الإسباني أنهم ألقوا القبض على الرجل بعد الحادث.وقال شهود إن سيارة صدمت الحانتين ثم فرت بسرعة عالية.وأكدت خدمات الطوارئ وفاة شخص ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، بينما ذهب آخرون إلى المستشفى بوسائلهم الخاصة.وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث، وفقا لوكالة شينخوا.
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أخبار العالم الآن, الشرطة الإسبانية
أخبار العالم الآن, الشرطة الإسبانية

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا

02:30 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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ألقي القبض على رجل بعد مقتل شخص وإصابة سبعة على الأقل عندما اصطدمت سيارة بحانتين على رصيف في بلدة جبل العيون جنوب غربي إسبانيا بعد ظهر يوم الأحد.
وأكد الحرس المدني الإسباني أنهم ألقوا القبض على الرجل بعد الحادث.
وقال شهود إن سيارة صدمت الحانتين ثم فرت بسرعة عالية.
وأكدت خدمات الطوارئ وفاة شخص ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، بينما ذهب آخرون إلى المستشفى بوسائلهم الخاصة.
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وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث، وفقا لوكالة شينخوا.
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