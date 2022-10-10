https://sputnikarabic.ae/20221010/مكتب-المدعي-العام-الألماني-يبدأ-تحقيقا-أوليا-بشأن-حادث-تخريب-خطي-التيار-الشمالي-1068859749.html
مكتب المدعي العام الألماني يبدأ تحقيقا أوليا بشأن حادث تخريب خطي "التيار الشمالي"
مكتب المدعي العام الألماني يبدأ تحقيقا أوليا بشأن حادث تخريب خطي "التيار الشمالي"
أطلق مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الاثنين، تحقيقا بشكل رسمي في حادث تخريب خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، بعد تعرض الخطين لهجمات إرهابية الشهر الماضي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T16:52+0000
2022-10-10T16:52+0000
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برلين - سبوتنيك. ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن مصادر في مكتب المدعي العام الألماني: "بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقا أوليا بشأن الهجوم على 3 أنابيب من خط التيار الشمالي في بحر البلطيق".وأطلقت الشرطة الألمانية الفيدرالية، والقوات البحرية الألمانية في وقت سابق، مهمة استخباراتية لمعرفة ملابسات الانفجار الذي وقع بخط أنابيب "التيار الشمالي".ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي؛ عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي؛ وبقى خطا واحدا فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، بدون أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مشغل-التيار-الشمالي-2-يقلل-الضغط-في-الخط-الثاني-من-أنابيب-الغاز-1068843916.html
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أخبار ألمانيا, التيار الشمالي, العالم
أخبار ألمانيا, التيار الشمالي, العالم
مكتب المدعي العام الألماني يبدأ تحقيقا أوليا بشأن حادث تخريب خطي "التيار الشمالي"
16:52 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 16:53 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أطلق مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الاثنين، تحقيقا بشكل رسمي في حادث تخريب خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، بعد تعرض الخطين لهجمات إرهابية الشهر الماضي.
برلين - سبوتنيك. ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن مصادر في مكتب المدعي العام الألماني: "بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقا أوليا بشأن الهجوم على 3 أنابيب من خط التيار الشمالي في بحر البلطيق".
وأطلقت الشرطة الألمانية الفيدرالية، والقوات البحرية الألمانية في وقت سابق، مهمة استخباراتية لمعرفة ملابسات الانفجار
الذي وقع بخط أنابيب "التيار الشمالي".
ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد
.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي؛ عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.
يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي
؛ وبقى خطا واحدا فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، بدون أضرار.