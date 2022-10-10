https://sputnikarabic.ae/20221010/مكتب-زيلينسكي-يحذر-من-احتمال-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-أوكرانيا-1068837361.html

مكتب زيلينسكي يحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا

حذّر كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب عدم استقرار منشآت الطاقة. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

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وقال: "من الواضح بالفعل أن معظم الصواريخ أصابت أنظمة الطاقة في مدن مختلفة. مرافق الطاقة من لفوف إلى زابوروجيه، مقاطعة كييف، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وفينيتسا، وفرانكوفسك، وسومي، وخاركوف، وغيتورمير، وكيروفوغراد، بشكل عام، الجنوب بأكمله. إن هذا قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة".أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومقاطعة كييف، وكذلك مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وجيتومير.وأضاف أنه يجب الاستعداد لعواقب مثل هذه الهجمات "حتى انقطاع التيار الكهربائي".كما حث مكتب زيلينسكي الأوكرانيين على خفض استهلاك الطاقة من 17.00 إلى 22.00 بتوقيت موسكو. حتى تعيش البلاد في هذا اليوم الصعب".في وقت سابق، ذكرت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه نتيجة للضربات، تم فصل الطاقة عن خمس مناطق في أوكرانيا تمامًا، وفي مناطق أخرى كان هناك نقص جزئي في إمدادات الطاقة.

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