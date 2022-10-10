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https://sputnikarabic.ae/20221010/نزوح-1200-عائلة-جنوبي-العراق-بسبب-جفاف-هو-الأقسى-منذ-92-عاما-1068838058.html
نزوح 1200 عائلة جنوبي العراق بسبب جفاف هو الأقسى منذ 92 عاما
نزوح 1200 عائلة جنوبي العراق بسبب جفاف هو الأقسى منذ 92 عاما
قال مسؤول محلي عراقي، إن نحو 1200 عائلة نزحت من مناطق أهوار ومناطق زراعية في محافظة ذي قار في جنوب العراق على مدى ستة أشهر، بسبب الجفاف ونقص المياه. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:20+0000
2022-10-10T12:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأوضح مدير دائرة الزراعة في محافظة ذي قار في جنوب العراق صالح هادي، أن ما يقارب 1200 عائلة من مربي الجواميس والمزارعين من مناطق الأهوار ومناطق أخرى في المحافظة نزحت من مناطقها "بسبب شح المياه والجفاف" وذلك "بحثا عن مصادر عمل وعيش"، مضيفا أن 2053 جاموسا نفق نتيجة الجفاف.وبدأت هذه الهجرة منذ شهر أبريل/نيسان، وفق هادي، لا سيما من أهوار الجبايش و قرية المنار في أهوار الحمّار وأهوار أم الودع ومناطق السيد دخيل والإصلاح والطار الزراعية التي يعتمد سكانها على الزارعة وتربية الجواميس خصوصا.وكان مستشار وزارة الموارد المائية قال لوكالة الأنباء العراقية في سبتمبر/أيلول الفائت أن "السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930"، أي منذ 92 عاما.وأرجع ذلك إلى "النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن"، إضافة إلى انخفاض "الواردات التي تأتي من دول الجوار إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي".
https://sputnikarabic.ae/20220622/-بسبب-الجفاف-هل-يتحول-العراق-إلى-استخراج-الماء-كما-يستخرج-النفط-1064041985.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

نزوح 1200 عائلة جنوبي العراق بسبب جفاف هو الأقسى منذ 92 عاما

12:20 GMT 10.10.2022
© Photo / CCالجفاف
الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Photo / CC
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قال مسؤول محلي عراقي، إن نحو 1200 عائلة نزحت من مناطق أهوار ومناطق زراعية في محافظة ذي قار في جنوب العراق على مدى ستة أشهر، بسبب الجفاف ونقص المياه.
وأوضح مدير دائرة الزراعة في محافظة ذي قار في جنوب العراق صالح هادي، أن ما يقارب 1200 عائلة من مربي الجواميس والمزارعين من مناطق الأهوار ومناطق أخرى في المحافظة نزحت من مناطقها "بسبب شح المياه والجفاف" وذلك "بحثا عن مصادر عمل وعيش"، مضيفا أن 2053 جاموسا نفق نتيجة الجفاف.
وبدأت هذه الهجرة منذ شهر أبريل/نيسان، وفق هادي، لا سيما من أهوار الجبايش و قرية المنار في أهوار الحمّار وأهوار أم الودع ومناطق السيد دخيل والإصلاح والطار الزراعية التي يعتمد سكانها على الزارعة وتربية الجواميس خصوصا.
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وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن "نصف العائلات المذكورة توزعت بين مناطق أخرى تقع شمال مدينة الناصرية للسكن على شواطئ الأنهار". أما عائلات أخرى فتوجهت نحو مناطق زراعية في محافظات أخرى تتوفر فيها مياه مثل بابل وكربلاء والكوت والبصرة وبغداد.

وكان مستشار وزارة الموارد المائية قال لوكالة الأنباء العراقية في سبتمبر/أيلول الفائت أن "السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930"، أي منذ 92 عاما.
وأرجع ذلك إلى "النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن"، إضافة إلى انخفاض "الواردات التي تأتي من دول الجوار إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي".
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