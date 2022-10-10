https://sputnikarabic.ae/20221010/واتسآب-يحظر-أخذ-لقطة-ثابثة-من-بعض-الصور-والفيديوهات-المرسلة-1068838742.html
"واتسآب" يحظر أخذ "لقطة ثابثة" من بعض الصور والفيديوهات المرسلة
"واتسآب" يحظر أخذ "لقطة ثابثة" من بعض الصور والفيديوهات المرسلة
يستعد تطبيق المراسلة "واتسآب" قريبا لطرح ميزة جديدة لحماية خصوصية المستخدمين، والتي ستحظر أخذ "لقطة شاشة" ثابتة من الصور والفيديوهات التي يتم تعيينها للمشاهدة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:28+0000
2022-10-10T12:28+0000
2022-10-10T12:28+0000
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وبدأ "واتسآب" في توفير هذه الميزة لبعض مختبري نسخته التجريبية رقم "2.22.22.3" على هواتف "أندرويد"، وكذلك لمختبري نسخة التطبيق "22.21.0.71" لهواتف "آيفون"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".وعند تفعيل الميزة، سوق تظهر "لقطة الشاشة" باللون الأسود بالنسبة لبعض المستخدمين، بينما يتعذر على بعض منهم التقاط واحدة.كذلك المثير للاهتمام هو أنه حتى في حال إن تم استخدام امتداد تابع لجهة خارجية، فستتحول الصورة إلى اللون الأسود.وتعد الميزة خبرًا جيدًا لأولئك الذين يشاركون معلومات حساسة عبر "واتسآب"، ويريدون من المتلقي أن يشاهد الفيديو أو الصورة مرة واحدة فقط.أيضا من الميزات التي يعمل "واتسآب" على طرحها خلال الفترة المقبلة، هو إمكانية إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركا إلى مجموعات الدردشة، بحسب "وابيتاإنفو"، بعد أن كان أقصى عدد مسموح لإضافته هو 512 مشاركا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/مؤسس-تلغرام-تجنبوا-استخدام-واتسآب-أداة-مراقبة-منذ-13-عاما-1068793068.html
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منوعات
"واتسآب" يحظر أخذ "لقطة ثابثة" من بعض الصور والفيديوهات المرسلة
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يستعد تطبيق المراسلة "واتسآب" قريبا لطرح ميزة جديدة لحماية خصوصية المستخدمين، والتي ستحظر أخذ "لقطة شاشة" ثابتة من الصور والفيديوهات التي يتم تعيينها للمشاهدة مرة واحدة فقط.
وبدأ "واتسآب" في توفير هذه الميزة لبعض مختبري نسخته التجريبية رقم "2.22.22.3" على هواتف "أندرويد"، وكذلك لمختبري نسخة التطبيق "22.21.0.71" لهواتف "آيفون"، وفقا لموقع
"وابيتاإنفو".
وعند تفعيل الميزة، سوق تظهر "لقطة الشاشة" باللون الأسود بالنسبة لبعض المستخدمين، بينما يتعذر على بعض منهم التقاط واحدة.
كذلك المثير للاهتمام هو أنه حتى في حال إن تم استخدام امتداد تابع لجهة خارجية، فستتحول الصورة إلى اللون الأسود.
وتعد الميزة خبرًا جيدًا لأولئك الذين يشاركون معلومات حساسة عبر "واتسآب"، ويريدون من المتلقي أن يشاهد الفيديو أو الصورة مرة واحدة فقط.
أيضا من الميزات التي يعمل "واتسآب" على طرحها خلال الفترة المقبلة، هو إمكانية إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركا إلى مجموعات الدردشة، بحسب "وابيتاإنفو"، بعد أن كان أقصى عدد مسموح لإضافته هو 512 مشاركا.