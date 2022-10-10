عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/وثيقة-عودة-خدمة-جديدة-تطلقها-الإمارات-لمواطنيها-في-الخارج-1068861646.html
"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج
"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج
أطلقت وزارة الخارجية الإماراتية خدمة إلكترونية أسمتها "وثيقة عودة"، لتسهيل عودة مواطنيها الموجودين في الخارج. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:03+0000
2022-10-10T18:03+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103578/16/1035781651_0:137:3600:2162_1920x0_80_0_0_68dbfe0505c99389c1ea9307b76fd549.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الوثيقة تتيح للمواطن الإماراتي الموجود خارج الدولة، والذي فقد جواز سفره أن يستخرج تلك الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة وفق معايير أمنية عالية.وحسب الخارجية الإماراتية فإن الوثيقة تأتي في إطار حرصها "على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة".وعن طبيعة تلك الوثيقة ووقت استخدامها، أوضحت الوزارة أنها تكون في حال "تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد".وأشارت إلى أن هذه الوثيقة يمكن استخراجها "في أي وقت أو مكان وحيثما وجد الشخص لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام".وقالت إن كل ما يمكن ان يفعله المستخدم الإماراتي هو "التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة".طالع أيضا: "طيران الإمارات" ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة حول العالم
https://sputnikarabic.ae/20210323/خلال-أيام-الإمارات-خالية-من-مكاتب-استقدام-عمال-الخدمة-1048438765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103578/16/1035781651_268:0:3332:2298_1920x0_80_0_0_cdbc882407ae26a5ea26c95587298f2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج

18:03 GMT 10.10.2022
© MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي
مطار آل مكتوم الدولي في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
أطلقت وزارة الخارجية الإماراتية خدمة إلكترونية أسمتها "وثيقة عودة"، لتسهيل عودة مواطنيها الموجودين في الخارج.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الوثيقة تتيح للمواطن الإماراتي الموجود خارج الدولة، والذي فقد جواز سفره أن يستخرج تلك الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة وفق معايير أمنية عالية.
عمال معلقون من متحف المستقبل، متحف للابتكار والتصميم قيد الإنشاء حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2021
خلال أيام... الإمارات تخلو من مكاتب استقدام عمال الخدمة
23 مارس 2021, 11:20 GMT
وحسب الخارجية الإماراتية فإن الوثيقة تأتي في إطار حرصها "على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة".
وعن طبيعة تلك الوثيقة ووقت استخدامها، أوضحت الوزارة أنها تكون في حال "تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد".

ولفتت إلى أن استخراج تلك الوثيقة قلص التوقيت الذي كان يصل في بعض الأوقات إلى 3 أيام عند استخراج بدل تالف او بدل فاقد، إلى نصف ساعة فقط.

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة يمكن استخراجها "في أي وقت أو مكان وحيثما وجد الشخص لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام".
وقالت إن كل ما يمكن ان يفعله المستخدم الإماراتي هو "التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة".
طالع أيضا: "طيران الإمارات" ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة حول العالم
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала