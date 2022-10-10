https://sputnikarabic.ae/20221010/وثيقة-عودة-خدمة-جديدة-تطلقها-الإمارات-لمواطنيها-في-الخارج-1068861646.html
"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج
"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج
أطلقت وزارة الخارجية الإماراتية خدمة إلكترونية أسمتها "وثيقة عودة"، لتسهيل عودة مواطنيها الموجودين في الخارج. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:03+0000
2022-10-10T18:03+0000
2022-10-10T18:03+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الوثيقة تتيح للمواطن الإماراتي الموجود خارج الدولة، والذي فقد جواز سفره أن يستخرج تلك الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة وفق معايير أمنية عالية.وحسب الخارجية الإماراتية فإن الوثيقة تأتي في إطار حرصها "على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة".وعن طبيعة تلك الوثيقة ووقت استخدامها، أوضحت الوزارة أنها تكون في حال "تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد".وأشارت إلى أن هذه الوثيقة يمكن استخراجها "في أي وقت أو مكان وحيثما وجد الشخص لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام".وقالت إن كل ما يمكن ان يفعله المستخدم الإماراتي هو "التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة".طالع أيضا: "طيران الإمارات" ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة حول العالم
https://sputnikarabic.ae/20210323/خلال-أيام-الإمارات-خالية-من-مكاتب-استقدام-عمال-الخدمة-1048438765.html
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الأخبار
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
"وثيقة عودة" خدمة جديدة تطلقها الإمارات لمواطنيها في الخارج
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أطلقت وزارة الخارجية الإماراتية خدمة إلكترونية أسمتها "وثيقة عودة"، لتسهيل عودة مواطنيها الموجودين في الخارج.
ووفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية فإن الوثيقة تتيح للمواطن الإماراتي الموجود خارج الدولة، والذي فقد جواز سفره أن يستخرج تلك الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة وفق معايير أمنية عالية.
وحسب الخارجية الإماراتية فإن الوثيقة تأتي في إطار حرصها "على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية
بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة".
وعن طبيعة تلك الوثيقة ووقت استخدامها، أوضحت الوزارة أنها تكون في حال "تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد".
ولفتت إلى أن استخراج تلك الوثيقة قلص التوقيت الذي كان يصل في بعض الأوقات إلى 3 أيام عند استخراج بدل تالف او بدل فاقد، إلى نصف ساعة فقط.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة يمكن استخراجها "في أي وقت أو مكان وحيثما وجد الشخص لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام".
وقالت إن كل
ما يمكن ان يفعله المستخدم الإماراتي هو "التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة".