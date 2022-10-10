https://sputnikarabic.ae/20221010/وزارة-الدفاع-الألمانية-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1068836850.html
وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
أدانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، الضربات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى اليوم الاثنين، ووعدت بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:46+0000
2022-10-10T11:46+0000
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ونقلت وزارة الدفاع الألمانية عن لامبريخت: "تدين وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، ويعاني المدنيون الأوكرانيون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد للبنية التحتية الحيوية، ويعتبر تصرف روسيا تصعيدًا آخر غير مقبول، ولهذا السبب من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وفقًا لوزيرة الدفاع، فإن الضربات الصاروخية المتجددة على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى تظهر بوضوح مدى أهمية "تسليم أنظمة الدفاع الجوي بسرعة إلى أوكرانيا".وأضافت أنه سيتم تسليم النظام الأول إلى أوكرانيا "في المستقبل القريب" متبوعا بثلاثة أنظمة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مدفيديف-يرى-أن-هدف-الإجراءات-الروسية-المستقبلي-هو-التفكيك-الكامل-للنظام-السياسي-لأوكرانيا-1068833045.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
11:46 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أدانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، الضربات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى اليوم الاثنين، ووعدت بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف.
ونقلت وزارة الدفاع الألمانية عن لامبريخت: "تدين وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، ويعاني المدنيون الأوكرانيون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد للبنية التحتية الحيوية، ويعتبر تصرف روسيا تصعيدًا آخر غير مقبول، ولهذا السبب من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
وفقًا لوزيرة الدفاع، فإن الضربات الصاروخية المتجددة على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى تظهر بوضوح مدى أهمية "تسليم أنظمة الدفاع الجوي بسرعة إلى أوكرانيا".
نحن نقدم الآن دعمًا خاصًا في شكل دفاع جوي، في الأيام القليلة المقبلة سيكون أول نظام من أربعة أنظمة دفاع جوي حديثة متوسطة المدى "أيريس-تي جاهزًا لحماية المواطنين بشكل فعال في أوكرانيا.
كريستينا لامبريخت
وزيرة الدفاع الألمانية
وأضافت أنه سيتم تسليم النظام الأول إلى أوكرانيا
"في المستقبل القريب" متبوعا بثلاثة أنظمة أخرى.