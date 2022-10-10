https://sputnikarabic.ae/20221010/وزارة-الدفاع-الألمانية-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1068836850.html

وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أدانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، الضربات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى اليوم الاثنين، ووعدت بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وزارة الدفاع الألمانية عن لامبريخت: "تدين وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، ويعاني المدنيون الأوكرانيون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد للبنية التحتية الحيوية، ويعتبر تصرف روسيا تصعيدًا آخر غير مقبول، ولهذا السبب من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وفقًا لوزيرة الدفاع، فإن الضربات الصاروخية المتجددة على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى تظهر بوضوح مدى أهمية "تسليم أنظمة الدفاع الجوي بسرعة إلى أوكرانيا".وأضافت أنه سيتم تسليم النظام الأول إلى أوكرانيا "في المستقبل القريب" متبوعا بثلاثة أنظمة أخرى.

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