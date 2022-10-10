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وزير الطاقة القطري يتحدث عن تسريع وتيرة تطوير حقول نفطية جديدة في ناميبيا
وزير الطاقة القطري يتحدث عن تسريع وتيرة تطوير حقول نفطية جديدة في ناميبيا
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده بصدد تسريع وتيرة تطوير حقول نفطية في ناميبيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع جالف تايمز، قال الكعبي، اليوم الإثنين، إن شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة "قطر إنرجي" تريد تسريع تطوير حقلي نفط اكتشفتهما قبالة سواحل ناميبيا مع شركاء في مشروع مشترك في وقت سابق من هذا العام.تصريحات الوزير القطري جاءت خلال لقاء له في ويندهوك اليوم الاثنين، مع وزير المناجم والطاقة في ناميبيا، توم الويندو، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة قطر وناميبيا في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.كما ركزت المباحثات على خطط شركة قطر للطاقة باعتبارها أكبر مساهم دولي في المنطقة الساحلية لحوض أورانج وشركائها في هذا المجال.يشار إلى أن شركة قطر إنرجي تمتلك 30% من أسهم المشروع المشترك لتطوير حقل Venus X1، بينما تمتلك شركة تشغيل الحقل، وهي شركة توتال إنيرجيز الفرنسية، 40%، وشركة برايفت لامبكت أويل، 20%، وشركة نامكور المملوكة للدولة في ناميبيا 10%.طالع أيضا: تقوده قطر والسعودية... ما أهداف منتدى الحياد الصفري لمنتجي النفط والغاز؟
https://sputnikarabic.ae/20220209/قطر-للبترول-تعلن-رفع-أسعار-النفط-الخام-في-مارس-1058254212.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم

وزير الطاقة القطري يتحدث عن تسريع وتيرة تطوير حقول نفطية جديدة في ناميبيا

21:46 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده بصدد تسريع وتيرة تطوير حقول نفطية في ناميبيا.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع جالف تايمز، قال الكعبي، اليوم الإثنين، إن شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة "قطر إنرجي" تريد تسريع تطوير حقلي نفط اكتشفتهما قبالة سواحل ناميبيا مع شركاء في مشروع مشترك في وقت سابق من هذا العام.
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9 فبراير, 11:49 GMT
تصريحات الوزير القطري جاءت خلال لقاء له في ويندهوك اليوم الاثنين، مع وزير المناجم والطاقة في ناميبيا، توم الويندو، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة قطر وناميبيا في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.
كما ركزت المباحثات على خطط شركة قطر للطاقة باعتبارها أكبر مساهم دولي في المنطقة الساحلية لحوض أورانج وشركائها في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر في عام 2023، دون أن يحدد موعدا لتشغيل حقلي النفط.

يشار إلى أن شركة قطر إنرجي تمتلك 30% من أسهم المشروع المشترك لتطوير حقل Venus X1، بينما تمتلك شركة تشغيل الحقل، وهي شركة توتال إنيرجيز الفرنسية، 40%، وشركة برايفت لامبكت أويل، 20%، وشركة نامكور المملوكة للدولة في ناميبيا 10%.
طالع أيضا: تقوده قطر والسعودية... ما أهداف منتدى الحياد الصفري لمنتجي النفط والغاز؟
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