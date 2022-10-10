https://sputnikarabic.ae/20221010/وسائل-إعلام-أوكرانية-وقوع-انفجارات-في-كييف-1068814116.html
وسائل إعلام أوكرانية: وقوع انفجارات في كييف قرب مكتب زيلينسكي
وسائل إعلام أوكرانية: وقوع انفجارات في كييف قرب مكتب زيلينسكي
أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T05:52+0000
2022-10-10T05:52+0000
2022-10-10T06:04+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.وكتب مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، على "تويتر" أن أحد الصواريخ في كييف سقط بالقرب من النصب التذكاري لغروشيفسكي في شارع فلاديميرسكي. يقع مكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في هذا الشارع، ويقع مكتب زيلينسكي في مكان قريب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام أوكرانية: وقوع انفجارات في كييف قرب مكتب زيلينسكي
05:52 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".
وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".
وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.
وكتب مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، على "تويتر" أن أحد الصواريخ في كييف سقط بالقرب من النصب التذكاري لغروشيفسكي في شارع فلاديميرسكي. يقع مكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في هذا الشارع، ويقع مكتب زيلينسكي في مكان قريب.