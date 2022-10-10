https://sputnikarabic.ae/20221010/وسائل-إعلام-تعلن-أنه-لم-يتم-تسجيل-ضربات-صاروخية-على-5-مناطق-في-أوكرانيا-1068827600.html
وسائل إعلام تعلن أنه لم يتم تسجيل ضربات صاروخية على 5 مناطق في أوكرانيا
وسائل إعلام تعلن أنه لم يتم تسجيل ضربات صاروخية على 5 مناطق في أوكرانيا
تم إلغاء الإنذارات بالغارة الجوية في ست مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى، وفقًا لـ"فيستي" الأوكرانية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:53+0000
2022-10-10T09:53+0000
2022-10-10T09:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وفقًا للمنشور، تم إلغاء التنبيه في مقاطعات سومي وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا.كما لم تسجل الضربات الصاروخية في خمس مناطق في أوكرانيا من أصل 21 - ترانسكاربازيان، وفولين، وتشيرنيفتسي، وتشيرنيغيف، وتشيركاسي.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن انفجارات في أنحاء أوكرانيا – كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة لفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وكريفوي روغ وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام تعلن أنه لم يتم تسجيل ضربات صاروخية على 5 مناطق في أوكرانيا
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تم إلغاء الإنذارات بالغارة الجوية في ست مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى، وفقًا لـ"فيستي" الأوكرانية.
وفقًا للمنشور، تم إلغاء التنبيه في مقاطعات سومي وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا.
كما لم تسجل الضربات الصاروخية في خمس مناطق في أوكرانيا من أصل 21 - ترانسكاربازيان، وفولين، وتشيرنيفتسي، وتشيرنيغيف، وتشيركاسي.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن انفجارات في أنحاء أوكرانيا – كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة لفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وكريفوي روغ وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا.