https://sputnikarabic.ae/20221010/-مشاورات-رئيس-الوزراء-الكويتي-مع-نواب-مجلس-الأمة-بخصوص-التشكيلة-الجديدة-للحكومة-تستمر-أياما-1068855748.html
مشاورات رئيس الوزراء الكويتي مع نواب مجلس الأمة بخصوص التشكيلة الجديدة للحكومة تستمر أياما
مشاورات رئيس الوزراء الكويتي مع نواب مجلس الأمة بخصوص التشكيلة الجديدة للحكومة تستمر أياما
ذكرت تقارير إعلامية أن مشاورات رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مع نواب مجلس الأمة التي دعاهم إليها في مكتبه ستستمر أياما للوصول إلى صيغة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:26+0000
2022-10-10T15:26+0000
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الكويت
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" عن "مصادر نيابية"، قالت: "المشاورات ستستمر على مدى أكثر من يوم مع المجاميع النيابية التي وجهت لها الدعوة".وفيما أوضحت المصادر أن مجموعة من 10 نواب اجتمعوا مع رئيس الحكومة، فقد أكدت أن "كتلة النواب الخمسة ستلتقي رئيس الوزراء ضمن المشاورات بعد انتهاء اجتماع النواب العشرة، فيما يستقبل رئيس الوزراء غداً مجموعة تضم عددا من النواب بينهم أحمد لاري وخليل أبل".يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.طالع أيضا: الكويت.. تأجيل أول جلسة برلمانية حتى 18 أكتوبر وسط أزمة تشكيل الحكومة
https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-رئيس-الوزراء-الكويتي-يدعو-الكتل-البرلمانية-إلى-لقاء-غدا-لبحث-أزمة-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1068784940.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
مشاورات رئيس الوزراء الكويتي مع نواب مجلس الأمة بخصوص التشكيلة الجديدة للحكومة تستمر أياما
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ذكرت تقارير إعلامية أن مشاورات رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مع نواب مجلس الأمة التي دعاهم إليها في مكتبه ستستمر أياما للوصول إلى صيغة توافيقة حول القضايا العالقة.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" عن "مصادر نيابية"، قالت: "المشاورات ستستمر على مدى أكثر من يوم مع المجاميع النيابية التي وجهت لها الدعوة".
وفيما أوضحت المصادر أن مجموعة من 10 نواب اجتمعوا مع رئيس
الحكومة، فقد أكدت أن "كتلة النواب الخمسة ستلتقي رئيس الوزراء ضمن المشاورات بعد انتهاء اجتماع النواب العشرة، فيما يستقبل رئيس الوزراء غداً مجموعة تضم عددا من النواب بينهم أحمد لاري وخليل أبل".
وقالت: "كتلة النواب السبعة التي شكلت أخيرا تلقت دعوة للقاء الأحمد"، مؤكدة أن هناك تجهيزات لترتيب هذااللقاء.
يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.