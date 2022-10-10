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https://sputnikarabic.ae/20221010/76-قتيلا-جراء-غرق-قارب-في-نيجيريا-1068812350.html
76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا
76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا
لقي 76 شخصا مصرعهم عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري الأحد. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T01:51+0000
2022-10-10T01:51+0000
نيجيريا
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وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر.وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو، "إن منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى".
https://sputnikarabic.ae/20220918/مصرع-19-شخصا-وإصابة-8-آخرين-بحادث-سير-وسط-نيجيريا-1067910149.html
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نيجيريا, أخبار نيجيريا
نيجيريا, أخبار نيجيريا

76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا

01:51 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / RADENO HANIEL76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا الأحد 9 أكتوبر 2022
76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا الأحد 9 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / RADENO HANIEL
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لقي 76 شخصا مصرعهم عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري الأحد.
وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر.
وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.
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وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو، "إن منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى".
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