https://sputnikarabic.ae/20221011/أردوغان-يؤكد-عزم-تركيا-التنقيب-عن-النفط-والغاز-في-المياه-الليبية-1068907678.html
أردوغان يؤكد عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية
أردوغان يؤكد عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:18+0000
2022-10-11T17:18+0000
2022-10-11T17:23+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ورفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي وداخل ليبيا لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة (خط الغاز) تاناب وهو أمر بالغ الأهمية. باتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".وقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. ورفض فتحي باشاغا، الذي يرأس حكومة الشرق المعينة من قبل مجلس النواب، الاتفاق، وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.كما أعربت مصر واليونان، عن رفضهما للاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية - المنتهية ولايتها - مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221009/أردوغان-يتعهد-مجددا-بخفض-الفائدة-لدعم-المستثمرين-قبل-الانتخابات-1068805589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يؤكد عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية
17:18 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 17:23 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
ورفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي وداخل ليبيا لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة (خط الغاز) تاناب وهو أمر بالغ الأهمية. باتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".
وقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. ورفض فتحي باشاغا، الذي يرأس حكومة الشرق المعينة من قبل مجلس النواب، الاتفاق، وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.
كما أعربت مصر واليونان، عن رفضهما للاتفاق
الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية - المنتهية ولايتها - مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.