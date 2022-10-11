أكثر روبوت بشري متطور في العالم ينضم إلى موظفي "متحف المستقبل" في دبي... فيديو
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالروبوت البشري "أميكا" يحيي زوار "متحف المستقبل" في دبي، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الروبوت البشري "أميكا" يحيي زوار "متحف المستقبل" في دبي، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
أعلن "متحف المستقبل" في دبي بالإمارات العربية المتحدة عن ضمه للروبوت البشري "أميكا" إلى طاقم موظفيه.
ولن يقوم "أميكا" بالترحيب بزوار المتحف فحسب، وإنما سيتفاعل معهم أيضا والإجابة عن أسئتلهم، وتقديم الإرشادات لهم، وفقا لموقع "Wired".
والروبوت "أميكا" الذي يشبه الإنسان، وهو من تصنيع شركة "Engineered Arts" هو الأكثر تقدما في العالم، وهو مثال آخر على رؤية دبي لتحقيق الأفضل في مجال التكنولوجيا.
ونشر حساب متحف المستقبل في دبي على "تويتر" فيديوهات من تفاعل الروبوت المتطور "أميكا" مع زواره.
أميكا ليست فقط أكثر روبوت متطور في العالم، هي أيضاً تتفاعل وتنسجم مع البشر! زورونا وتعرفوا عليها أكثر.#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #متحف_المستقبل pic.twitter.com/tmIDTzkcbk— Museum of the Future (@MOTF) October 10, 2022
أميكا .. أكثر الروبوتات تطوراً على مستوى العالم تنضم إلى فريق عمل متحف المستقبل.#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #متحف_المستقبل pic.twitter.com/w1aByN9YXK— Museum of the Future (@MOTF) October 9, 2022
ويضم متحف المستقبل في دبي أكثر من 50 معرضا، بما في ذلك النماذج الأولية والمنتجات الحالية التي تركز على 5 مجالات، هي إدارة النفايات، والبيئة، والغذاء، والأمن، والزراعة، وتخطيط المدن.