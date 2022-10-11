https://sputnikarabic.ae/20221011/أكثر-روبوت-بشري-متطور-في-العالم-ينضم-إلى-موظفي-متحف-المستقبل-في-دبي-فيديو-1068883407.html

أكثر روبوت بشري متطور في العالم ينضم إلى موظفي "متحف المستقبل" في دبي... فيديو

أكثر روبوت بشري متطور في العالم ينضم إلى موظفي "متحف المستقبل" في دبي... فيديو

أعلن "متحف المستقبل" في دبي بالإمارات العربية المتحدة عن ضمه للروبوت البشري "أميكا" إلى طاقم موظفيه. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T11:44+0000

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نادي الفيديو

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ولن يقوم "أميكا" بالترحيب بزوار المتحف فحسب، وإنما سيتفاعل معهم أيضا والإجابة عن أسئتلهم، وتقديم الإرشادات لهم، وفقا لموقع "Wired".والروبوت "أميكا" الذي يشبه الإنسان، وهو من تصنيع شركة "Engineered Arts" هو الأكثر تقدما في العالم، وهو مثال آخر على رؤية دبي لتحقيق الأفضل في مجال التكنولوجيا.ونشر حساب متحف المستقبل في دبي على "تويتر" فيديوهات من تفاعل الروبوت المتطور "أميكا" مع زواره.ويضم متحف المستقبل في دبي أكثر من 50 معرضا، بما في ذلك النماذج الأولية والمنتجات الحالية التي تركز على 5 مجالات، هي إدارة النفايات، والبيئة، والغذاء، والأمن، والزراعة، وتخطيط المدن.

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