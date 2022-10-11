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https://sputnikarabic.ae/20221011/أمريكا-تدعو-جميع-الأطراف-العراقية-إلى-اتخاذ-مسار-سلمي-شامل-للخروج-من-الأزمة-السياسية-1068878302.html
أمريكا تدعو جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية
أمريكا تدعو جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، "جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:11+0000
2022-10-11T09:11+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الولايات المتحدة تؤيد إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف برايس: "نؤكد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول، وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي".وأكد أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".وشهد العراق، في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يعلن-استعداده-للحوار-والتفاهم-مع-جميع-القوى-السياسية-بشأن-تشكيل-الحكومة-1068857106.html
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدعو جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية

09:11 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، "جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الولايات المتحدة تؤيد إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
الإطار التنسيقي في العراق يعلن استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة
أمس, 15:55 GMT
وأضاف برايس: "نؤكد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول، وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".
وشهد العراق، في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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