https://sputnikarabic.ae/20221011/أمريكا-تدعو-حلفاءها-للإسراع-في-تقديم-المساعدات-لأوكرانيا-1068917518.html
أمريكا تدعو حلفاءها للإسراع في تقديم المساعدات لأوكرانيا
أمريكا تدعو حلفاءها للإسراع في تقديم المساعدات لأوكرانيا
دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حلفاء واشنطن إلى الإسراع في تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T21:56+0000
2022-10-11T21:56+0000
2022-10-11T21:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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جاءت تصريحات يلين اليوم الثلاثاء خلال استقبالها لنظيرها الأوكراني سيرجي مارشينكو.وقالت الوزير الأمريكية: "ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا من خلال صرف مخصصاتهم الحالية لأوكرانيا سريعا، وبذل المزيد من الجهد".وأضافت أن المساعدات الأسرع والأكبر سوف تساعد أوكرانيا في الحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية وفي البناء والتعافي.وأكدت الوزيرة على أن الولايات المتحدة ستبدأ "في تزويد الحكومة الأوكرانية خلال الأسابيع القادمة بمساعدات الميزانية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار، والتي أقرها الكونغرس في 30 سبتمبر/ أيلول".وأضافت "نحن ملتزمون بتقديم هذا التمويل لكم في أقرب وقت ممكن لأننا نعلم مدى أهميته في دعم مقاومتكم".
https://sputnikarabic.ae/20221011/ألمانيا-تسلم-أوكرانيا-منظومة-الدفاع-الجوي-إيريس-تي-1068905172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تدعو حلفاءها للإسراع في تقديم المساعدات لأوكرانيا
21:56 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حلفاء واشنطن إلى الإسراع في تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.
جاءت تصريحات يلين اليوم الثلاثاء خلال استقبالها لنظيرها الأوكراني سيرجي مارشينكو.
وقالت الوزير الأمريكية: "ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا من خلال صرف مخصصاتهم الحالية لأوكرانيا سريعا، وبذل المزيد من الجهد".
وأضافت أن المساعدات الأسرع والأكبر سوف تساعد أوكرانيا في الحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية وفي البناء والتعافي.
وأكدت الوزيرة على أن الولايات المتحدة ستبدأ "في تزويد الحكومة الأوكرانية
خلال الأسابيع القادمة بمساعدات الميزانية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار، والتي أقرها الكونغرس في 30 سبتمبر/ أيلول".
وأضافت "نحن ملتزمون بتقديم هذا التمويل لكم في أقرب وقت ممكن لأننا نعلم مدى أهميته في دعم مقاومتكم".