https://sputnikarabic.ae/20221011/أمريكا-ترى-أن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-تقتصر-على-الحوار-بين-موسكو-وكييف-1068915804.html

أمريكا ترى أن تسوية الأزمة الأوكرانية تقتصر على الحوار بين موسكو وكييف

أمريكا ترى أن تسوية الأزمة الأوكرانية تقتصر على الحوار بين موسكو وكييف

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى أن الحوار حول تسوية الأزمة في أوكرانيا يجب أن يكون بين موسكو وكييف... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T20:44+0000

2022-10-11T20:44+0000

2022-10-11T20:44+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح برايس، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استعداد روسيا للتفاوض مع دول غربية: وأضاف برايس أن الولايات المتحدة لا ترى أن تصريحات لافروف بشأن الحوار مع الغرب حول أوكرانيا بناءة، لأنها "تأتي بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية".وأردف: "نحن لا نرى ذلك عرضا بناء أو مشروعا للانخراط في الحوار والعملية الدبلوماسية الضرورية للغاية لإنهاء (الأزمة)".أكد لافروف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.وقال لافروف خلال حديث لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا1": "قلنا مرارا إننا لا نرفض اللقاءات مطلقا، وإذا تلقينا عرضا عندئذ سننظر فيه".وأضاف لافروف :"إذا اعتقد الجميع أن هناك بالفعل إشارة تفيد أن بايدن مستعد لمثل هذا اللقاء، فإن هذا الاعتقاد، كما أفهم، يستند فقط إلى كلمة ’سنرى‘، التي أجاب بها عندما سُئل عما إذا كان سيلتقي مع بوتين في المستقبل. ربما يكون هذا (الجواب من بايدن) للتحليلات الصحفية أكثر منه للسياسة الحقيقية".أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تتلق أي مقترحات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن إجراء مفاوضات مع الدول الغربية في تركيا.وقالت زاخاروفا للصحفيين، في إحاطة: "حتى لحظة بدء هذه الإحاطة، لا توجد معلومات إضافية إلى ما أعلنه الجانب الروسي أمس. روسيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية أي مقترحات بشأن إجراء مفاوضات على الأراضي التركية مع برلين وواشنطن وباريس".من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها، مؤكدا ضرورة وجود تواصل بين روسيا والغرب لإنهاء الأزمة.

https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-مفاوضات-السلام-لإنهاء-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تبتعد-عن-مسارها-1068878616.html

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