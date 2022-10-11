https://sputnikarabic.ae/20221011/أمير-قطر-يصل-إلى-العاصمة-الكازاخستانية-أستانا-1068894664.html
أمير قطر يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا
أمير قطر يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم، إلى العاصمة أستانا في زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:47+0000
2022-10-11T13:47+0000
2022-10-11T13:47+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء القطرية فقد استقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أمير قطر، الذي وصل مساء اليوم إلى العاصمة أستانا.وفيما رافق الأمير القطري إلى العاصمة أستانا وفد رسمي، فقد كان في استقباله برفقة الرئيس الكازاخستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مختار تليوبيردي.وكان الديوان الأميري القطري، قد أصدر بيانا أوضح فيه أن أمير البلاد سيزور كازاخستان من أجل المشاركة في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا).يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أمير قطر يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم، إلى العاصمة أستانا في زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان.
ووفقا لوكالة
الأنباء القطرية فقد استقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أمير قطر، الذي وصل مساء اليوم إلى العاصمة أستانا.
وفيما رافق الأمير القطري إلى العاصمة أستانا وفد رسمي، فقد كان في استقباله برفقة
الرئيس الكازاخستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مختار تليوبيردي.
وكان الديوان الأميري القطري، قد أصدر بيانا أوضح فيه أن أمير البلاد سيزور كازاخستان من أجل المشاركة في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا).
وينتظر أن تنعقد تلك القمة في العاصمة أستانا، يشارك فيها قادة الدول الأعضاء في منظمة "سيكا"، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية وضيوف القمة.
يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.