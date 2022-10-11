https://sputnikarabic.ae/20221011/أوربان-يكشف-ما-قاله-له-بوتين-قبل-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1068900125.html
أوربان يكشف ما قاله له بوتين قبل العملية الخاصة في أوكرانيا
أوربان يكشف ما قاله له بوتين قبل العملية الخاصة في أوكرانيا
تحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عما قاله له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وقت قصير من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:48+0000
2022-10-11T14:48+0000
2022-10-11T14:48+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال أوربان في مقابلة صحفية مع "برلينر تسايتونج" أن الرئيس الروسي أعلن عزمه على منع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.كما وأعرب أوربان عن ثقته أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يمكنها أن تمنع هذا الصراع، وبحسب أوربان فإن ميركل أظهرت سابقا أنها قائدة قوية عندما تمكنت في عام 2014 من منع اندلاع مواجهة خطيرة.وخلص أوربان بالقول: " لو بقيت ميركل مستشارة لألمانيا لما كان هناك صراع روسي أوكراني اليوم".يذكر أنه منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان يكشف ما قاله له بوتين قبل العملية الخاصة في أوكرانيا
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تحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عما قاله له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وقت قصير من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال أوربان في مقابلة صحفية
مع "برلينر تسايتونج" أن الرئيس الروسي أعلن عزمه على منع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وأضاف أوربان قائلا: ""كنت في موسكو في الخامس من فبراير، وأخبرني بوتين أنه سيفعل كل شيء حتى لا تنضم أوكرانيا أبدا إلى الناتو".
كما وأعرب أوربان عن ثقته أن المستشارة
الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يمكنها أن تمنع هذا الصراع، وبحسب أوربان فإن ميركل أظهرت سابقا أنها قائدة قوية عندما تمكنت في عام 2014 من منع اندلاع مواجهة خطيرة.
وخلص أوربان بالقول: " لو بقيت ميركل مستشارة لألمانيا لما كان هناك صراع روسي أوكراني اليوم".
يذكر أنه منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.