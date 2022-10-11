https://sputnikarabic.ae/20221011/إسرائيل-تعتقل-10-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1068869885.html
إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T06:39+0000
2022-10-11T06:39+0000
2022-10-11T06:39+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1067686930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82070f8334595b5a96a93cf8cfba51fd.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن الاعتقالات جاءت في إطار عملية "كاسر الأمواج" العسكرية التي ينفذها في الضفة منذ أواخر مارس/آذار الماضي ضد ناشطين فلسطينيين.وأضاف: "تم خلال الليل اعتقال عشرة مطلوبين ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وسيارة مسروقة".وأوضح الجيش أن قواته برفقة قوات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) وشرطة حرس الحدود عملت بما في ذلك في بلدتي كفر نعمة ودير أبو مشعل.وقال: "عملت القوات في مدينة الخليل وفي قرية بيت عوا، حيث تم العثور على سلاح من نوع كارلو ومعدات عسكرية ومركبة مسروقة ومصادرتهم، وفي قريتي زعترة وبيت فجار، حيث تم العثور على سلاح من طراز M-16 ووسائل قتالية إضافية".وتشهد الضفة الغربية توترا كبيرا بين القوات الإسرائيلية من جهة والفلسطينيين.ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل طفل فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية السبت الماضي.فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس، بحثا عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي أطلق النار على حاجز للجيش مساء السبت ما أسفر عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1067686930_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c906c83d27b7a8180b100ad19858beb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
تابعنا عبر
اعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن الاعتقالات جاءت في إطار عملية "كاسر الأمواج" العسكرية التي ينفذها في الضفة منذ أواخر مارس/آذار الماضي ضد ناشطين فلسطينيين.
وأضاف: "تم خلال الليل اعتقال عشرة مطلوبين ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وسيارة مسروقة".
وأوضح الجيش أن قواته برفقة قوات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) وشرطة حرس الحدود عملت بما في ذلك في بلدتي كفر نعمة ودير أبو مشعل.
وقال: "عملت القوات في مدينة الخليل
وفي قرية بيت عوا، حيث تم العثور على سلاح من نوع كارلو ومعدات عسكرية ومركبة مسروقة ومصادرتهم، وفي قريتي زعترة وبيت فجار، حيث تم العثور على سلاح من طراز M-16 ووسائل قتالية إضافية".
وتشهد الضفة الغربية توترا كبيرا بين القوات الإسرائيلية من جهة والفلسطينيين.
ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل طفل فلسطيني
، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية السبت الماضي.
فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في مخيم شعفاط
للاجئين شمال القدس، بحثا عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي أطلق النار على حاجز للجيش مساء السبت ما أسفر عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.