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إصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
إصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
أصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية المحتلة خلال مسيرة للمستوطنين، بحسب إعلام عبري. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:55+0000
2022-10-11T09:55+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "أصيب إسرائيلي في إطلاق نار على مفترق غونوت قرب مستوطنة شفي شومرون"، غربي محافظة نابلس، دون مزيد من التفاصيل.فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب إسرائيلي بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق نار على مسيرة للمستوطنين قرب (مستوطنة) حوميش".من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة شفي شومرون في منطقة لواء شومرون الإقليمي (منطقة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة). مزيد من التفاصيل لاحقا".يأتي ذلك، فيما تواصل قوات إسرائيلية كبيرة معززة بمروحيات عملية البحث عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي نفذ مساء السبت الماضي عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس.وأسفر الهجوم عن مقتل المجندة الإسرائيلية نوعا لازار (18 عاما)، وإصابة حارس أمن آخر بجروح وصفت بالخطيرة.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

09:55 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية المحتلة خلال مسيرة للمستوطنين، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "أصيب إسرائيلي في إطلاق نار على مفترق غونوت قرب مستوطنة شفي شومرون"، غربي محافظة نابلس، دون مزيد من التفاصيل.
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب إسرائيلي بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق نار على مسيرة للمستوطنين قرب (مستوطنة) حوميش".
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة شفي شومرون في منطقة لواء شومرون الإقليمي (منطقة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة). مزيد من التفاصيل لاحقا".
يأتي ذلك، فيما تواصل قوات إسرائيلية كبيرة معززة بمروحيات عملية البحث عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي نفذ مساء السبت الماضي عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس.
وأسفر الهجوم عن مقتل المجندة الإسرائيلية نوعا لازار (18 عاما)، وإصابة حارس أمن آخر بجروح وصفت بالخطيرة.
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