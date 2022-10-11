عربي
https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-وأردوغان-على-هامش-منتدى-سيكا-في-أستانا-1068875289.html
إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا
إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا
يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:43+0000
2022-10-11T08:43+0000
العالم
لقاء
فلاديمير بوتين
استانا
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول تركي، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي الأربعاء في أستانا على هامش قمة إقليمية في العاصمة الكازاخستانية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".وسيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أستانا لحضور قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية."سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.
استانا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_76689eaa092a4d09417860d64fa93c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, لقاء, فلاديمير بوتين, استانا, رجب طيب أردوغان
العالم, لقاء, فلاديمير بوتين, استانا, رجب طيب أردوغان

إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا

08:43 GMT 11.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في أستانا.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول تركي، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي الأربعاء في أستانا على هامش قمة إقليمية في العاصمة الكازاخستانية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".
وسيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أستانا لحضور قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.
"سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала