https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-وأردوغان-على-هامش-منتدى-سيكا-في-أستانا-1068875289.html
إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا
إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا
يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:43+0000
2022-10-11T08:43+0000
2022-10-11T08:43+0000
العالم
لقاء
فلاديمير بوتين
استانا
رجب طيب أردوغان
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وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول تركي، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي الأربعاء في أستانا على هامش قمة إقليمية في العاصمة الكازاخستانية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".وسيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أستانا لحضور قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية."سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, لقاء, فلاديمير بوتين, استانا, رجب طيب أردوغان
العالم, لقاء, فلاديمير بوتين, استانا, رجب طيب أردوغان
إعلام: لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان على هامش منتدى "سيكا" في أستانا
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يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في أستانا.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول تركي، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي الأربعاء في أستانا على هامش قمة إقليمية في العاصمة الكازاخستانية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".
وسيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أستانا لحضور قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.
"سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.