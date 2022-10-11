https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-يكشف-المخططات-الحقيقية-للولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-1068868011.html
إعلام يكشف المخططات الحقيقية للولايات المتحدة في أوكرانيا
إعلام يكشف المخططات الحقيقية للولايات المتحدة في أوكرانيا
كتبت "غلوبال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من الصراع في أوكرانيا بشكل شامل، ولا سيما من خلال إضعاف أوروبا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T04:18+0000
2022-10-11T04:18+0000
2022-10-11T05:02+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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يقول المقال إن الولايات المتحدة غير مهتمة بإنهاء النزاع الأوكراني. على العكس من ذلك، فإن تصريحات واشنطن "تصب الزيت على النار" بكل الطرق الممكنة. من بينها، يشير المنشور إلى "الخطاب الراديكالي" لبايدن حول تهديد "نهاية العالم النووية".يقول المقال: "هذا ما تفعله الولايات المتحدة لأنها معتادة على التنمر - الاستفزاز إلى أقصى حد ثم تحميل الطرف الآخر المسؤولية إذا تصاعد التوتر إلى أزمة".ويشير المقال إلى أن "الولايات المتحدة سعيدة بمراقبة تصاعد الصراع، ولا يعتمد تطورها على الإطلاق على ما إذا كانت أوكرانيا مصممة حقًا على القتال حتى آخر أوكرانيا، ولكن على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى استمرارها".وتؤكد الصحيفة الصينية أن واشنطن تسعى دائمًا "للعب دور بريء".يقول المنشور: "لدى مسؤولي البيت الأبيض الآن طقوس جديدة لتوضيح تعليقات بايدن من أجل تبييض أو التقليل من دور الولايات المتحدة التحريضي في الصراع".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف المخططات الحقيقية للولايات المتحدة في أوكرانيا
04:18 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
كتبت "غلوبال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من الصراع في أوكرانيا بشكل شامل، ولا سيما من خلال إضعاف أوروبا.
يقول المقال إن الولايات المتحدة غير مهتمة بإنهاء النزاع الأوكراني
. على العكس من ذلك، فإن تصريحات واشنطن "تصب الزيت على النار" بكل الطرق الممكنة. من بينها، يشير المنشور إلى "الخطاب الراديكالي" لبايدن حول تهديد "نهاية العالم النووية".
يقول المقال: "هذا ما تفعله الولايات المتحدة لأنها معتادة على التنمر - الاستفزاز إلى أقصى حد ثم تحميل الطرف الآخر المسؤولية إذا تصاعد التوتر إلى أزمة".
يعتقد المنشور أن الولايات المتحدة تسعى لجني فوائد شاملة من الصراع في أوكرانيا. تتضمن خطط واشنطن تشكيل أوروبا أكثر اعتمادًا من حيث الطاقة والأمن، وإشراك المزيد من الدول في المعسكر المناهض لروسيا.
ويشير المقال إلى أن "الولايات المتحدة سعيدة بمراقبة تصاعد الصراع، ولا يعتمد تطورها على الإطلاق على ما إذا كانت أوكرانيا مصممة حقًا على القتال حتى آخر أوكرانيا، ولكن على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى استمرارها".
وتؤكد الصحيفة الصينية أن واشنطن تسعى دائمًا "للعب دور بريء".
يقول المنشور: "لدى مسؤولي البيت الأبيض الآن طقوس جديدة لتوضيح تعليقات بايدن من أجل تبييض أو التقليل من دور الولايات المتحدة التحريضي في الصراع".