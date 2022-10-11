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إيلون ماسك ينفي تواصله مع بوتين بشأن أوكرانيا
إيلون ماسك ينفي تواصله مع بوتين بشأن أوكرانيا
نفى رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، ما أفادت به تقارير إعلامية على موقع "تويتر" بأنه ناقش مع الرئيس الروسي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:10+0000
2022-10-11T18:16+0000
روسيا
إيلون ماسك
فلاديمير بوتين
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وأجاب ماسك عن سؤال ذي صلة من أحد متابعيه على تويتر اليوم الثلاثاء:وأثار ماسك الجدل في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.حيث نشر ماسك اقتراحا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه بنود "لخريطة سلام في أوكرانيا".واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.وذكر ماسك أن البند الثاني هو الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، باعتبارها كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
https://sputnikarabic.ae/20221007/بعد-أوكرانيا-إيلون-ماسك-يقترح-تسوية-لجعل-تايوان-منطقة-إدارية-تابعة-للصين-1068745491.html
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روسيا, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين
روسيا, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين

إيلون ماسك ينفي تواصله مع بوتين بشأن أوكرانيا

18:10 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 18:16 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL GONZALEZ
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نفى رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، ما أفادت به تقارير إعلامية على موقع "تويتر" بأنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأجاب ماسك عن سؤال ذي صلة من أحد متابعيه على تويتر اليوم الثلاثاء:

"لا، هذا ليس صحيحًا. لقد تحدثت مع بوتين مرة واحدة، كان ذلك قبل 18 شهرًا، كان الحديث عن الفضاء".

وأثار ماسك الجدل في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.
حيث نشر ماسك اقتراحا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه بنود "لخريطة سلام في أوكرانيا".
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واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.
وذكر ماسك أن البند الثاني هو الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، باعتبارها كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
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